Watzke-Club RW Erlinghausen kommt zum Derby nach Brilon

Am Sonntag, 20.10.2019 wird um 15.00 Uhr das Landesligaspiel der beiden ranghöchsten Teams im Fußballkreis angepfiffen

brilon-totallokal: Der SV 20 Brilon empfängt auf dem Kunstrasenplatz den Verein von BVB Geschäftsführer Hans Joachim Watzke RW Erlinghausen. Beide Vereine verfolgen eine völlig unterschiedliche Philosophie. Der SV 20 Brilon setzt seit Jahren konsequent auf die Ausbildung des eigenen Nachwuchses und erntet im Seniorenbereich die Früchte der erfolgreichen Jugendarbeit. Der Dorfverein aus dem Stadtgebiet Marsberg hat ein Ensemble von talentierten Spielern aus dem näheren und weiteren Einzugsgebiet von Erlinghausen zusammengeholt, die zwischenzeitlich sogar schon einmal den Sprung in die Westfalenliga erreichen konnten.

Den SV 20 Brilon plagen zurzeit große Verletzungssorgen. Am 03. Oktober war die Briloner Mannschaft RW Erlinghausen deutlich unterlegen und schied mit einer 3:0 Niederlage aus dem Krombacherpokal aus. Am Sonntag werden die Karten neu gemischt. RW Erlinghausen hat mit dem in Brilon ausgebildeten Bilal Akgüvercin einen der Topspieler der Landesliga in ihren Reihen. Bilal Akgüvercin hat zwischenzeitlich bei Buca Spor Izmir Erfahrungen in der zweiten türkischen Liga gesammelt. Aktuell ist Bilal hauptberuflich als Nachwuchstrainer für Borussia Dortmund tätig und spielt für Erlinghausen Fußball.

Für SVB Trainer Stefan Fröhlich kommt das Derby gegen Erlinghausen zur Unzeit. Aufgrund der angespannten Personalsituation beim SV Brilon muss schon alles passen um das Landesliga Spitzenteam aus Erlinghausen in Bedrängnis zu bringen. Im vergangenen Jahr freute sich der SV Brilon über die mit 700 Zuschauern höchste Besucherzahl bei einem Amateurfußballspiel im Hochsauerland der letzten Jahre. Der SV 20 Brilon konnte sich in der vergangenen Spielzeit in 2 hochklassigen Landesligabegegnungen jeweils mit 4:3 durchsetzen.

Quelle: SV Brilon Team Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

