Für 10 Kinder geht es hoch hinaus

Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten übergibt Gutscheine für einen Rundflug an 10 stolze Einschüler

brilon-totallokal: Büren. Glückliche Gesichter konnte man am Montag am Flughafen Paderborn Lippstadt bewundern. Die 10 stolzen Erstklässler, Yvonne Rüther, Damian Alexander Heinz, Maximilian Willecke, Loren Hermes, Frida Frerichs, Jana Imbach, Lea Kleine, Paula Ball, Paul Schöpfer, Louis Kemper haben ihren Gutschein für einen 30-minütigen Rundflug ab dem Flughafen Paderborn Lippstadt erhalten. Sie sind glückliche Gewinner des diesjährigen Einschulungs-Gewinnspiels der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten. Sophie Stöver, verantwortlich für die Aktionen im Kinder- und Jugendbereich bei der Volksbank, freut sich mit den Kindern: „Es ist jedes Jahr was ganz Besonderes, die Kinder mit schönen Gewinnspielen zur Einschulung zu überraschen. Dafür denken wir uns immer was Neues aus. Letztes Jahr durften die Kinder beim Spiel des SC Paderborn einlaufen, in diesem Jahr geht es dann mit dem Luftsportverein Rietberg e.V hoch hinaus.“

Das Gewinnspiel lief bis zum 30.09. und wurde allen Einschülern angeboten, die ein Konto bei der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten besitzen. Beim Fototermin hatten die Kinder bereits die Möglichkeit, sich die Propellermaschine von innen anzusehen. Der Termin für den Rundflug ist frei wählbar. Die Kinder können außerdem bis zu drei Personen mitnehmen – sicherlich ein einzigartiges Erlebnis für alle Beteiligten.

BU.: Sophie Stöver von der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten freut sich mit den glücklichen Gewinnern.

Quelle: Edith Kunz, Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG

