Liese: Boris Johnson ist und bleibt unseriös / Um harten Brexit zu vermeiden noch einmal verschieben

Peter Liese begrüßt Brexit-Abkommen, glaubt aber, dass es in London scheitern wird

brilon-totallokal: „Ich begrüße sehr, dass es nun ein Abkommen zwischen Großbritannien und dem Rest der EU gibt. Die Rechte der EU-Bürger, also auch Deutscher in Großbritannien, bleiben erhalten und wir vermeiden eine harte Grenze in Irland. Das ist ganz wichtig, um den Frieden dort zu sichern. Ich bin allerdings leider skeptisch, ob dieses Abkommen im Unterhaus eine Mehrheit findet, denn Boris Johnson hat dort keine Mehrheit und Labour hat bereits angekündigt, gegen die Vereinbarung zu stimmen. Deswegen müssen wir, obwohl es schwierig ist, den Brexit noch einmal verschieben.

Ein harter Brexit hätte nicht nur dramatische Auswirkungen auf die Wirtschaft, sondern vor allem auf die Menschen. Bürgerinnen und Bürger aus Deutschland und anderen EU Staaten die in Großbritannien leben, wären von heute auf morgen in einer sehr schwierigen Lage und es gäbe auch Probleme bei der medizinischen Versorgung“, so der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese. Beispielweise könnten Ärzte und Krankenschwestern nicht mehr grenzenlos tätig sein und reisen. Dadurch und auch das lebensnotwendige Medikamente nicht mehr zur Verfügung stünden, seien sogar Menschenleben gefährdet.

„Vom Bauch her bin ich dafür, endlich einen Schlussstrich zu ziehen.

Der Kopf sagt aber, lieber vorsichtig sein und die Nerven nicht verlieren. Es ist schrecklich, dass Boris Johnson britischer Premierminister ist, denn ihm ist das Schicksal der Menschen egal. Er spielt mit dem Feuer. Ich halte ihn im höchsten Maße für unseriös“, so Liese abschließend.

Quelle: Dieter Berger

