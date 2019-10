Feuerwehr prüft Hydranten in Elpe und Heinrichsdorf

Aktiv für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger

brilon-totallokal: Elpe/Heinrichsdorf. Die Löschgruppe Elpe der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Olsberg prüft am Montag, 21. Oktober, von 18.30 bis etwa 21.30 Uhr die Hydranten in Elpe und in Heinrichsdorf. Die Stadtverwaltung Olsberg weist darauf hin, dass in Einzelfällen die Trinkwasserqualität beeinträchtigt werden kann. Deshalb sollten nach Möglichkeit keine Wasch- oder Spülmaschinen in Betrieb genommen werden. Außerdem bittet die Stadtverwaltung alle Fahrzeughalter und -halterinnen darauf zu achten, dass die Hydranten nicht zugeparkt werden.

Quelle: Jörg Fröhling, Hochsauerlandwasser GmbH

