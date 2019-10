ALME 2020 – zwischen Wasser, Wald und Wiesen

Stichwort der Woche, von Norbert Schnellen

brilon-totallokal: Zum dritten Mal bietet das Team rund um den Kinderkrebshilfe-Basar unter Federführung der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Alme wieder einen hochwertigen Hochglanz-Wandkalender im Format ca. 30 cm x 45 cm an. Die Bilder zeigen unser Dorf und die wundervolle Landschaft, in der wir leben dürfen. Sie sollen Freude bereiten, nachdenklich stimmen oder auch einfach neugierig dazu animieren, den einen oder anderen Ort selbst aufzusuchen.

Ideal als Geschenk für sich selbst oder für andere Menschen, denen man eine Freude machen möchte, vielleicht aber auch als Präsent für liebe Menschen, die Alme nur noch ihre „alte Heimat“ nennen dürfen. Auf jeden Fall sollte dieser Fotoband unter keinem Almer Weihnachtsbaum fehlen.

Bei einem Preis von € 14.90/Stück fließen je nach Auflage zwischen € 8,00 und € 10,00 pro verkauftem Kalender als Reinerlös an den Verein für das krebs- und schwerstkranke Kind e. V. in Paderborn. Dieser Verein wird von uns schon seit vielen Jahren im Rahmen unseres sogenannten Kinderkrebshilfe-Basars unterstützt.

Den Kalender gibt es ausschließlich auf Vorbestellung unter grueningklaus@gmail.com, dem Kontaktformular auf Alme-Info oder unter der Telefon-Nummer 0171 / 970 81 13.

Die eingehenden Bestellungen werden bis zum 18. November 2019 gesammelt und dann in Druckauftrag gegeben. Jeder kann seinen vorbestellten Kalender dann während des Kinderkrebshilfe-Basars am 24. November 2019 in unserer Gemeindehalle abholen.

ZUGUNSTEN DES VEREINS FÜR DAS KREBS- UND SCHWERSTKRANKE KIND E.V.

Quelle: Klaus Grüning, St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Alme 1857 e. V

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon