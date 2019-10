Deutschlands beste Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus zu Gast in Brilon

Entscheidungen unter Druck!

brilon-totallokal: Es waren deutlich mehr Auszubildende des ersten Lehrjahrs zu der Veranstaltung „SchoolOFF – BrilON“ am 15.10.2019 im Briloner Bürgerzentrum erschienen als angemeldet waren. Kein Wunder – schließlich hatte die BWT (Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH) eine Gastrednerin eingeladen, die nicht nur in Fußball Deutschland bekannt sein dürfte. Die deutsche Fußballschiedsrichterin Bibiana Steinhaus war zu Gast – die erste Frau, die im deutschen Profifußball Spiele im Männerbereich leitet. Außerdem ist sie die erste Frau, die sowohl das Finale einer Weltmeisterschaft als auch das eines olympischen Fußballturniers der Frauen geleitet hat.

„Nach der Schule beginnt ein völlig neuer Lebensabschnitt!“

Während eines Fußballspiels müssen Entscheidungen unter Druck getroffen werden – eine Parallele zum Arbeitsleben, in dem auch sehr oft in kürzester Zeit Beschlüsse gefasst werden müssen. „Wenn man die Schule beendet hat und als Auszubildender in einem Unternehmen anfängt, beginnt ein völlig neuer Lebensabschnitt. Der gewohnte Tagesablauf ändert sich und jeder möchte seine Ausbildung erfolgreich beenden. Im weiteren Berufsleben wird es immer mehr zu Situationen kommen, indem unter Druck entschieden werden muss,“ eröffnete Oliver Dülme, BWT, die Veranstaltung. Und wer könnte da besser Tipps geben als eine Fußballschiedsrichterin, die zu den besten der Welt gehört (siebenmal DFB-Schiedsrichterin des Jahres, viermal IFFHS Welt-Schiedsrichterin des Jahres)!

„Es gibt nicht immer Schwarz-Weiß Entscheidungen!“

Für Bibiana Steinhaus, die als Polizeihauptkommissarin bei der Polizei Niedersachsen arbeitet, ist es immer wieder ein tolles Gefühl, wenn sie dazu beigetragen hat, dass ein Fußballspiel 90 Minuten lang fair über die Bühne gegangen ist. „Es gibt aber nicht immer Schwarz -Weiß Entscheidungen. Und zwangsläufig ist ein Teil der Zuschauer für die Entscheidung und der andere Teil dagegen. Auch wird die Entscheidungsfindung dadurch beeinflusst, aus welcher Perspektive man die Situation betrachtet,“ erläuterte die Schiedsrichterin. Als Beispiel zeigte sie ein Video vom Pokalspiel Bayern München gegen Chemnitz im Jahr 2017. Bayern Star Franck Ribery tat so, als ob er sich den Ball zum Freistoß zurechtlegen würde und zog dann Bibiana Steinhaus den Schnürsenkel auf. Wie galt es nun, dieses leicht kindische Verhalten zu ahnden? Die Gastrednerin fragte das Publikum, wie sie entschieden hätte. Die Mehrzahl gab die „Gelbe Karte“, Bibiana Steinhaus dagegen ignorierte das Fehlverhalten seinerzeit, weil sie der Ansicht war, das sei aus ihrer Perspektive die beste Entscheidung gewesen. Zwei Videos, die den Einsatz des Bundesliga Video-Assistenten zeigten, dokumentierten weiter, wie sehr sich Entscheidungen ändern können, wenn man die Perspektive wechselt. „Jede Entscheidung birgt ein Risiko. Man ist verantwortlich für das, was man tut. Und man ist verantwortlich für das, was man nicht tut“, so Bibiana Steinhaus.

„Man muss sich in die beste Ausgangslage bringen!“

Nach dem Vortrag gab es Gelegenheit, Fragen an die Schiedsrichterin zu stellen. Wie geht sie mit Fehlentscheidungen um? Wenn ihr spielentscheidende Fehler passieren, sei das durchaus schmerzhaft für sie, aber das bietet auch die Chance, daraus zu lernen. Wo holt sie ihre hohe Motivation her? Nicht nur die eigene Motivation zählt, sondern es sei sehr wichtig, das private Umfeld miteinzubeziehen, damit man auch von der Seite gepusht wird und durchhält. Wie schafft man es, zu den besten Schiedsrichterinnen der Welt zu gehören? Neben einer hohen Motivation gehört es auch, sich in die beste Ausgangslage zu bringen, d.h. alles konsequent zu tun, was dem gesteckten Ziel dient. Wie geht sie mit Stress um? Ganz einfach – hinsetzen und tief durchatmen! All die geschilderten Situationen können ohne weiteres auch auf das Berufsleben bezogen werden.

Üben übt sehr!

Abschließend gab Bibiana Steinhaus den jungen Leuten einige wichtige Strategiehilfen mit auf den Weg: Haben Sie Ziele? Visualisieren Sie Ihre Ziele! Nehmen Sie eine Nummer größer-Sie wachsen schon rein! Lösungsorientiert arbeiten! Stärken Sie Ihre Stärken! Bleiben Sie motiviert! Suchen Sie Verbündete! Was macht Ihr Boot schneller? Üben übt sehr!

Nach dem offiziellen Programm gab es im Bürgerzentrum leckere Snacks von Tommy‘s Restaurant und noch ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen für die Jugendlichen.

Quelle: Ursula Schilling

