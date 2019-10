56. Briloner Wirtschaftsforum am 20. November 2019

„Der Wind weht von Osten – China als Herausforderung für Südwestfalen“

brilon-totallokal: Das diesjährige Wirtschaftsforum beschäftigt sich mit einem Thema, welches auf den ersten Blick wenig mit der heimischen Wirtschaft zu tun hat: Die neue Seidenstraße. Unter diesem Begriff werden verschiedene Infrastrukturprojekte der chinesischen Regierung zusammengefasst, die dem Auf- und Ausbau des interkontinentalen Handels dienen. Auch in der südwestfälischen Wirtschaft sind Chinesen schon bei dem einen oder anderen Unternehmen eingestiegen und viele verbinden mit der neuen Seidenstraße die Angst, dass sich diese Entwicklung weiter fortsetzt.

Doch ist diese Angst überhaupt begründet? Der Referent Dr. Marcus Hernig kennt die chinesische Entwicklung u.a. durch seine Tätigkeit im Goethe-Institute in Shanghai. Er lebt seit 1992 in China und erlebt vor Ort, wie sich die chinesische Gesellschaft entwickelt. Seit 2011 ist er auch in Hallenberg zuhause und wird daher die Chancen und Risiken, die sich durch die Expansion Chinas ergeben, gut für die heimische Wirtschaft einordnen können.

Das 56. Briloner Wirtschaftsforum findet am 20. November 2019 um 19:00 Uhr im Atrium der Sparkasse Hochsauerland in Brilon statt. Eingeladen sind sowohl Unternehmer(innen) aus allen Branchen, als auch interessierte Bürger(innen) aus Brilon und Umgebung. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung bis zum 18. November bei der BWT, Tel.: 02961/969920; Fax 02961/9699820; E-Mail: o.duelme@brilon.de, wird gebeten. Weitere Informationen finden Sie auf www.briloner-wirtschaft.de.

Foto: Dr. Marcus Hernig Referent beim 56. Briloner Wirtschaftsforum

Quelle: Oliver Dülme, BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

