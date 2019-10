Aktiv für den Frieden

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sammelt auch in Olsberg

brilon-totallokal: Olsberg. Auch in der Stadt Olsberg und ihren Ortsteilen findet in der Zeit vom 31. Oktober bis 17. November die diesjährige landesweite Haus- und Straßensammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. statt. In diesem Jahr dient die Sammlung vor allem der Pflege und Instandhaltung von Kriegsgräberstätten im Ausland.

Ebenso fließen die gesammelten Mittel in die Unterstützung von Jugend-Workcamps des Volksbundes im In- und Ausland. Weiterhin fördert der Volksbund Projekte zur Friedenserziehung in seinen Jugendbegegnungsstätten. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und die Stadtverwaltung Olsberg bitten alle Bürgerinnen und Bürger um rege Teilnahme an der Spendenaktion.

Quelle: Jörg Fröhling, Hochsauerlandwasser GmbH

