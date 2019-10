Die „Flying Axes“ suchen neue Cheerleader

Offenes Probetraining für Interessierte ab 6 Jahren am 15. November in Brilon

brilon-totallokal: Sie gehören zu den Brilon Lumberjacks, doch sie sind inzwischen in Brilon und in der Region auch außerhalb der Heimspiele im Sportzentrum an der Jakobuslinde bekannt: Seit Ende 2017 gibt es die „Flying Axes“, die Cheerleader der Lumberjacks. Wenn die American Footballer zu Hause spielen, gestalten sie das Rahmenprogramm mit Pre-Game-Show und Halbzeitshow und animieren die Zuschauer vom Spielfeldrand aus, die Spieler lautstark zu unterstützen.

Aber auch wer sich nicht für Football interessiert, könnte den „Flying Axes“ schon begegnet sein, denn sie haben mittlerweile auch Auftritte außerhalb der Spiele. So waren sie in diesem Jahr unter anderem beim Stadtfest in Marsberg und beim Altstadtfest in Brilon auf der Bühne zu sehen. Und sie haben im Musikvideo zur aktuellen Single der Briloner Band „One Tape“ mitgewirkt, zu sehen unter anderem bei YouTube. Die Anfragen werden mehr. Deshalb suchen die Cheerleader bei einem offenen Probetraining neue Interessierte, die mitmachen möchten.

„Cheerleading ist eine Mischung aus Tanz, Fitness und Akrobatik“, sagt Angelina Knobbe. Sie ist Headcoach der „Flying Axes“ und hat die Gruppe Ende 2017 zusammen mit Rebecca Philipps gegründet, die als Stuntingcoach dabei ist. Zum Team der Coaches gehört inzwischen noch Annika Funke als Tumbling- und Sidelinecoach. „Cheerleading ist nicht nur etwas für Mädchen und Frauen. In unserem Team ist auch ein junger Mann aktiv – und wir hätten sehr gerne noch mehr davon.“

Wer Cheerleading einmal ausprobieren möchte, kann das demnächst bei einem unverbindlichen Probetraining tun: am Freitag, dem 15. November, in der Turnhalle der Grundschule am Ratmerstein in Brilon. Von 19 Uhr bis 20 Uhr sind zunächst die 6- bis 13-Jährigen an der Reihe. „Unsere derzeit Jüngste ist acht Jahre alt“, berichtet Angelina Knobbe. „Durch sie kamen wir auf die Idee, eine Gruppe extra für die Kleinen aufzumachen. Vielleicht ist Cheerleading für diese Altersgruppe eine gute Alternative zum klassischen Tanzen.“ Ab 20 Uhr können dann die Älteren (ab 14 Jahren) ihr Talent erproben.

Die „Little Axes“ werden zukünftig freitags von 19 Uhr bis 20 Uhr am Ratmerstein trainieren, die Größeren mittwochs und freitags von 20 Uhr bis 21.30 Uhr. Wer beim Probetraining am 15. November mitmachen möchte, kann einfach vorbeikommen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Lediglich Sportkleidung und Hallensportschuhe müssen mitgebracht werden.

Weitere Infos über die „Flying Axes“ und Fotos gibt es bei Instagram unter @flyingaxesbrilon.



BU.: Die „Flying Axes“ beim letzten Heimspiel dieser Saison im September gegen die Duisburg Vikings. Auch die Anfragen für Auftritte außerhalb der Footballspiele werden mehr. Deshalb suchen die Cheerleader jetzt Nachwuchs.

Quelle: Mario Polzer

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon