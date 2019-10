Gewinner des Gewinnspiels besuchten Peter Liese in Brüssel

Der Hauptgewinn des Europaquiz von Dr. Peter Liese ging nach Iserlohn

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis. Cornelia und Meinolf Saßmannshausen sowie Sandra Heckmann aus Schmallenberg und Julian Poggel aus Eslohe gewannen die Fahrt zum Europäischen Parlament nach Brüssel.

Zur Europawahl hatte der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese ein Quiz in seinem Flyer aufgenommen und als Preise ein Wochenende in Paris und zweitägige Busreisen nach Brüssel für jeweils zwei Personen ausgelobt. Tausende Interessierte aus Südwestfalen hatten per Mail, Fax, Brief oder Postkarte mitgemacht. Die Gewinner der Fahrt nach Brüssel besuchten nun Peter Liese im Europäischen Parlament. „Die vielen Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern an den vielen Informationsständen und bei Veranstaltungen und die deutlich höhere Wahlbeteiligung zeigen das wachsende Interesse an der Europawahl und der europäischen Politik, ebenso wie die rege Beteiligung am Gewinnspiel in meinen Flyer. Ich habe mich sehr gefreut nun mit den Gewinnern persönlich zu sprechen“, zeigte sich Liese zufrieden. Der erste Preis, ein Wochenende in Paris, ging nach Iserlohn. Über eine Fahrt zum Europäischen Parlament nach Brüssel konnten sich aus dem Hochsauerlandkreis Cornelia und Meinolf Saßmannshausen sowie Sandra Heckmann aus Schmallenberg und Julian Poggel aus Eslohe freuen.

BU. Ziehung: Gemeinsam mit dem Mitglied des JU-Kreisvorstandes Sophia Nückel hat Peter Liese die Gewinner ausgelost

