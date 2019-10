Anmeldung in den städtischen Kindergärten Brilon

Vom 04. bis 07. November 2019 findet die Anmeldung in den städtischen Kindergärten für das Kindergartenjahr 2020/2021 statt

brilon-totallokal: IDie Anmeldung kann in dem oben genannten Zeitraum jeweils in den entsprechenden Kindergärten in Altenbüren, Gudenhagen, Hoppecke, Madfeld, Messinghausen, Rösenbeck, Scharfenberg oder Brilon-Wald, in der Zeit von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr erfolgen.

Die Kinder sollten zur Anmeldung mit in den Kindergarten gebracht werden. In allen städtischen Einrichtungen wird kostenfrei musikalische Früherziehung angeboten. Frau Sylvia Försterling nimmt die Kinder zusammen mit „Linus Drachenmut“ auf eine spannende Musikreise. Die Kindergärten „Spatzennest“ in Messinghausen und „Die kleinen Besenbinder“ in Scharfenberg sind zertifizierte Literaturkindergärten. Hier steht u.a. das Vorlesen und die sprachliche Förderung im Vordergrund.

Die Kindergärten „Steinbergstrolche“ in Altenbüren,“ Regenbogen“ in Gudenhagen und „Zwergenland“ in Madfeld sind zertifizierte Bewegungskindergärten. Bewegung und Sport stehen hier im Focus. Der Kindergarten „Die Waldwichtel“ in Brilon-Wald ist ein integrierter Waldkindergarten.

Die Kindergärten „Zwergenland“ in Madfeld und „Die kleinen Strolche“ in Hoppecke besitzen außerdem die Auszeichnung „Haus der kleinen Forscher“. Die Kinder gehen dort auf Entdeckungsreise in unserer Welt. In den städtischen Kindergärten können auch Kinder unter 3 Jahren betreut werden. Eine integrative Betreuung ist ebenfalls möglich.

Für nähere Informationen steht auch die Internetseite der städtischen Kindergärten www.kindergarten.brilon.de zur Verfügung. Die Erziehungsberechtigten werden gebeten, aus Planungsgründen auch die Kinder anzumelden, die im Laufe des Kindergartenjahres 2020/2021 in den jeweiligen Kindergärten aufgenommen werden sollen.

Die städtischen Kindergärten freuen sich auf den Besuch!

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

