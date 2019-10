EQC = Elektrische Intelligenz als C-Klasse Modell

Der erste elektrische Mercedes-Benz der Technologiemarke EQ

brilon-totallokal: Der neue EQC 400 4matic ist das erste vollelektrische Modell der Mercedes-Benz Produkt- und Technologiemarke EQ. EQ steht für Elektrische Intelligenz. Ziel der Entwickler war es, Elektromobilität für den Kunden einfach, zuverlässig und komfortabel zu gestalten. Der EQC hat die Aufgabe, das Wissen und Können von mehr als 130 Jahren Automobilbau mit den Mobilitätsanforderungen der Zukunft zu verknüpfen. Er ist zwar einerseits ein Fahrzeug mit einem elektrischen Antrieb und stellt andererseits die markenprägenden Eigenschaften wie Qualität, Sicherheit und Komfort in den Vordergrund. Die Hersteller bezeichnen ihn als den „Mercedes unter den Elektrofahrzeugen“, ein hoher Anspruch.

Was muss ich als Fahrer beachten, wie weit komme ich?

An erster Stelle steht heute vielfach die Frage der möglichen zu schaffenden Streckenlänge. An zweiter Stelle kommt die Frage nach den Lademöglichkeiten und erst drittens die Frage des Anschaffungspreises, der Staatlichen Unterstützung und des Zuschusses des Herstellers.

Wie weit man mit einer Batterieladung fahren kann hängt vom Fahrer ab, die Topographie und die Jahreszeit spielen ebenfalls mit. Wer gerne das prägnante Beschleunigungsvolumen einer E-Maschine häufig nutz, in diesem Falle in 5,1 Sekunden von Null auf Hundert, geht großzügig mit der zur Verfügung stehenden Energie um. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Elektrische Fahren fordert und fördert das vorausschauende Fahren. Da der Fahrer aber nicht alles vorhersehen und kennen kann, hilft ihm das in dem EQC 400 4matic eingebaute MBUX System. Dieses System ist ein intelligentes Zusammenspiel von Antrieb, Batteriemanagement, Lademanagement, Rekuperationsstrategien, digitalen Diensten und dem Informationssystem MBUX. Bereits vor Abfahrt kann der Fahrer die Vorzüge dieses Systems für seine Planung nutzen. Von seiner Wohnung oder Arbeitsstätte aus kann der EQS-Fahrer Reiseziel und Abfahrtzeit eingeben. Das System temperiert den Innenraum des Fahrzeugs, plant eine intelligente Route, einschließlich der Ladestopps und teilt die Ankunftszeit mit. Diese Möglichkeiten stellen das Problem der Reichweiten Sorge hinten an und beantworten die oben gestellten Fragen sicherlich eindeutig.

Zur weiteren Beruhigung kommt hinzu, das mittlerweile der Ladestationen Aufbau schon über erhebliche Standortzahlen, und nicht nur in den Ballungsräumen, verfügt. Ladestationen befinden sich zum Beispiel in den Städten, öffentlichen Parkplätzen, Autobahnraststätten, Einkaufszentren und weiteren Orten. Brilon selbst verfügt derzeit über fünf öffentlich zugängliche, teilweise mehrfach Ladepunkte. Entsprechende Smartphone Apps und Hinterlegungen in dem Navigationssystem des EQC 400 4matic weisen dem Nutzer den Weg zu diesen. Darüber hinaus kann der Nutzer des EQC 400 4matic auch Zugang zu den paneuropäischen Schnellladestationen von IONITY finden. IONITY ist eine Gemeinschaftsgründung zum Aufbau von Schnellladestationen der BMW Group, der Daimler AG, der Ford Motor Company und dem Volkswagen Konzern mit Audi und Porsche. Ziel ist es, 400 Schnellladestationen an den Hauptverkehrsachsen in Europa bis 2020 zu installieren.

Der E-Motor und die Batterie

Der emissionsfreie elektrische Antrieb des EQC 400 4matic ist ein völlig neu entwickeltes, mit intelligenter Steuerung versehenes Antriebssystem. Die elektrischen Antriebssysteme wurden für den EQC maßgeschneidert. Jeweils eine Asynchronmaschine (der Elektromotor besteht u. a. aus dem fest stehenden Stator und dem Rotor, bei diesem Motor Typ besteht das Prinzip des Induktionsmotors. Das umlaufende Magnetfeld setzt den Rotor in Bewegung.) an der Vorder- und an der Hinterachse sorgen für den Antrieb. Ihre gemeinsame Leistung beträgt 300 KW (in alter Lesart entspricht das 408 PS) und ihr maximales gemeinsames Drehmoment beträgt 760 Nm. Zur Schonung der Batterie ist die Höchstgeschwindigkeit bei 180 km/h abgeriegelt. In die jeweilige kompakte Einheit sind neben der E-Maschine ein Getriebe mit fester Übersetzung samt Differenzial, das Kühlsystem und die Leistungselektronik verbaut. Der EQC 400 4matic verfügt somit über die Fahreigenschaften eines Allradantriebs.

Kernstück des Mercedes-Benz EQC ist die Hochvoltbatterie die im Fahrzeugboden als Lithium-Ionen-Batterie verbaut ist. Ihr Energiegehalt beträgt 80 kWh (NEFZ) und versorgt das Fahrzeug mit einer ausgeklügelten Betriebsstrategie, die eine elektrische Reichweite von 445 bis 471 km (NEFZ) ermöglicht. Der Verbrauch beträgt nach NEFZ 20,8 bis 19,7 kWh/100 km. Diese Lithium-Ionen-Batterie neuester Generation besteht aus 384 Zellen die zwischen Vorder- und Hinterachse als modulares Systemdesign aufgebaut ist. Sie besteht aus zwei Modulen mit je 48 und vier Modulen mit je 72 Zellen. Ihre Maximalspannung beträgt 405 V und verfügt über eine Nominalkapazität von 230 Ah. Das Gewicht dieser Hochvoltbatterie, einschließlich der notwendigen Flüssigkühlung, die bei niedrigen Temperaturen auch die Batterieheizung reguliert, beträgt 652 kg. Konstruktiv ist die Batterie integrierter Bestandteil des Crashkonzeptes auf Gesamtfahrzeugebene. Der Unterbodenschutz dieser Batterie ist eine verstärkte Alu-Bodenplatte, die ebenfalls zu der Gesamtmaße der Batterie zählt. Hergestellt wird die Batterie bei der 100-prozentigen Daimler Tochter Deutsche ACCUMOTIVE in Kamenz/Sachsen (nord-westlich Bautzen gelegen). Trotz des hohen Batteriegewichts beträgt die Zuladung 445 kg, das Leergewicht liegt bei 2.495 kg und das zulässige Gesamtgewicht bei 2.940 kg.

Laden und Rekuperation

Der EQC verfügt über einen wassergekühlten On-Board-Lader (OBL) mit einer Leistung von 7,4 kW und ist damit für Wechselstrom- (AC) Laden vorbereitet. Die Ladezeit für eine Vollladung hängt von der verfügbaren Infrastruktur ab. Ein schnelleres Laden ist mit Gleichstrom-(DC) Laden möglich. Diese Möglichkeit ist bei dem EQC serienmäßig mit zum Beispiel dem CCS (Combined Charging Systems) oder dem CHAdeMO, in Europa in Großbritannien, üblich. Dieses in der Regel öffentliche Schnellladen erweitert die technischen Standards vom Wechselspannungs- zum Gleichstromladen. Abhängig vom SoC (State of Charge = Ladezustand) lädt der EQC an einer entsprechenden Ladestation mit einer maximalen Leistung von bis zu 110 kW in etwa 40 Minuten von 10 bis 80 Prozent SoC. Grundsätzlich kann der EOC an einer Haushaltssteckdose aufgeladen werden. An einer Wallbox erfolgt die Aufladung jedoch um ein vielfaches schneller. Die Wallbox ist eine Ladestation, die ein besonders schnelles, sicheres und komfortables Laden zu Haue ermöglicht.

Zur maximalen Ausnutzung der technischen Reichweite lädt der EQC seine Batterie auch beim Fahren. Dieses erfolgt per Rekuperation (Rückgewinnung), in dem beide E-Maschinen im Schub- oder Bremsbetrieb als Generatoren genutzt werden und die mechanische Drehbewegung in elektrische Energie gewandelt und zum Laden der Hochvoltbatterie verwendet wird. Der Fahrer hat einen großen Einfluss auf die Rekuperation durch seine Fahrweise oder der Nutzung der im EQC zur Verfügung gestellten Technik mit dem ECO Assistent. Hiermit kann er fünf verschiedene Rekuperation Stufen auswählen und nutzen. Das System benutzt die Navigationsdaten, Verkehrszeichenerkennung und die Informationen der Radar und Stereokamera.

EQC-Tag mit Beratung, Wallbox Information

Am 26. Oktober in der Zeit von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr erfolgt bei der Firma Paul Witteler GmbH & Co. KG, Möhnestraße 54 in Brilon eine umfassende Information und persönliche Beratung durch die Verkäufer des Hauses zu dem EQC 400 4matic. Probefahrten sind an diesem Tag nicht möglich, können jedoch für einen späteren Zeitpunkt vereinbart werden. Darüber hinaus sind die Stadtwerke Brilon ebenfalls vor Ort um die Interessierten über die Lademöglichkeiten mit einer Wallbox zu Hause, deren Installation, die Preise darüber und deren Fördermöglichkeiten eingehend zu beraten. Für das Auge tritt der bekannte Robotman als Transformer auf.

BU.: Der Leiter Verkauf PKW Andreas Weber und Lisa Jung, vom Autohaus Paul Witteler GmbH & Co. KG Brilon, präsentieren das neue, erste vollelektrische Mercedes Benz Model EQC 400 4matic.

Quelle: Peter Kasper

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon