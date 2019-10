Lionsclub Brilon

Er gehört schon zur Vorweihnachtsfreude wie die Spekulatius und Dominosteine in den Supermärkten – der Weihnachtskalender des Lionsclubs Brilon-Marsberg

brilon-totallokal: Mittlerweile im 11. Jahr ist er ab der letzten Oktoberwoche in den bekannten Vorverkaufsstellen in Brilon und Marsberg zu haben. Außerdem wird er von Lions-Mitgliedern direkt vor Ort verkauft, so zum Beispiel am 31. Oktober beim spätabendlichen Einkaufen „Brilon bei Nacht“, samstags im Hit in Brilon, auf den Wochenmärkten in Brilon und Marsberg und beim Marsberger Weihnachtsmarkt am 1. Adventswochenende. Der Kalender kostet wie gehabt 5 Euro, dafür gibt’s 179 Preise im Wert von insgesamt über 10.000 Euro.

Hauptgewinn sind 1000 Euro in bar, aber auch 2 VIP-Karten für die Warsteiner Montgolfiade 2020 sind dabei oder 2 Tickets für das Fußball-Bundesligaspiel Schalke 04 gegen Werder Bremen. Wer eher auf Kultur steht darf sich auf Theaterkarten oder Eintrittskarten für die „WinterzauberEI“ in Winterberg freuen. Der Verkaufserlös der 4250 Kalender fließt auch dieses Jahr komplett in Kindergärten und Schulen in Brilon und Marsberg. Fast 140.000 Euro sind so bisher zusammengekommen für die Bildung und Weiterbildung dort. Gewinner gibt’s also in jedem Fall – und ein gutes Gefühl in der Vorweihnachtszeit.

Quelle: Andreas Melliwa

