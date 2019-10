„Musik am Mittwoch“ mit der Musikschule den Altenbürener Sängerfreunden

Das Team der BWT-Kultour und die Evangelische Stadtkirche laden herzlich zur neuen Konzertreihe „Musik am Mittwoch“ in der Stadtkirche ein

brilon-totallokal: Seit September diesen Jahres geben an jedem 1. Mittwoch in den Monaten von September bis Mai um 19.00 Uhr einheimische Chöre, Musikgruppen und kleinere Ensembles in der Evangelischen Kirche ein Konzert und stellen einen aktuellen Querschnitt aus ihrer Probenarbeit vor.

Am Mittwoch, 6. November 2019, zeigen die Altenbürener Sängerfreunde ihr Können.

Die Altenbürener Sängerfreunde, sind Sängerinnen und Sänger, jung wie alt, aus Altenbüren, Esshoff und Umgebung. Der Männerchor gründete sich vor 40 Jahren. Vor über 10 Jahren haben sich dann die Männer dazu entschlossen, gemeinsam mit Frauen einen gemischten Chor zu bilden. Seit 1995 ist Stephan Schmitz Chorleiter. Das Repertoire reicht von Volksliedern über moderne Lieder und klassische Stücke bis hin zu geistlicher Musik, Musicalstücken und Chansons.

Alle interessierte Zuhörer sind herzlich zu diesem kostenlosen und von der Sparkasse Hochsauerland geförderten Konzert eingeladen.

Quelle: Brilon Kultour – Thomas Mester

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon