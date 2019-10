Sensburg: Bessere Löhne in der Pflege kommen

Der heimische Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg begrüßt die Verabschiedung des Pflegelöhneverbesserungsgesetzes durch den Deutschen Bundestag in dieser Woche.

brilon-totallokal: Berlin/ Hochsauerlandkreis. „Damit haben wir die Weichen gestellt, dass Pflege künftig besser entlohnt wird. Das ist auch für die pflegerische Versorgung im Hochsauerlandkreis eine gute Nachricht“, so Sensburg.

Bei zahlreichen Veranstaltungen und Terminen die Sensburg in den vergangenen Jahren in Pflegeeinrichtungen im gesamten Hochsauerlandkreis absolviert hat, war auch der Fachkräftemangel in den Pflegeberufen immer wieder ein großes Thema. „Mit dem Gesetz machen wir einen wichtigen Schritt zur Erhöhung der Attraktivität der Pflegeberufe. Wir leisten damit auch einen wichtigen Beitrag dafür, dass in Deutschland künftig qualitativ hochwertige Pflege auch gut entlohnt wird und die Pflegekräfte die Wertschätzung erhalten, die sie verdienen“, so Sensburg, der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ausdrücklich für dessen Engagement lobte. Bereits im vergangenen Jahr war insbesondere die ambulante Pflege im ländlichen Raum durch eine bessere Vergütung der Fahrtstrecken gestärkt worden.

Das Pflegelöhneverbesserungsgesetz ist Teil der ‚Konzertierten Aktion Pflege‘, die vor einem knappen Jahr ins Leben gerufen wurde. In der ‚Konzertierten Aktion Pflege‘ sollen Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Arbeitssituation von Pflegekräften vereinbart und umgesetzt werden.

BU.: Patrick Sensburg mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

Quelle: Stephan Vormann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

