Die Briloner Stadtbibliothek feiert 40. Geburtstag!

brilon-totallokal: Wer kennt sie überhaupt noch? Musikkassetten, Diashows, VHS Cassetten, Mikrofiche – für die meisten Kinder und Jugendlichen wahrscheinlich Relikte aus „grauer Vorzeit“. Für die älteren unter uns aber noch durchaus im Bewusstsein. Zu sehen in der Briloner Stadtbibliothek, die am 16. November auf eine vierzigjährige erfolgreiche Arbeit zurückschauen kann – 26 Jahre unter der Leitung von Ute Hachmann. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Medienwelt grundlegend geändert. Wer kann das besser dokumentieren als die Briloner Stadtbibliothek.

Revolution der Medienwelt

Gab es 1979 hauptsächlich Ausleihen im Bereich von Büchern und Kassetten, so hat sich im Laufe der Zeit die Bibliothek den neuen Anforderungen der Zeit gestellt und ihr Angebot entsprechend erweitert. So bot sie z. B. im Jahr 1998 den ersten öffentlichen Internet-Platz an und ab 2009 wurden erstmalig Computerspiele ausgeliehen. Heute bietet sie unter anderem eLearning-Programme, eBooks, Tonies, den Test von VR-Brillen, Computerspiele und Robotikkurse an. Drei Bereiche stehen eindeutig im Vordergrund: Lesen, Lernen, Spielen (Sommerleseclub, Rechercheprofi, Spieleabend), Repaircafé (Bürgertreffpunkt) und Medienwelten (3D-Druck, VR-Brille, Robotik). Früher hatte die Bibliothek eine Monopolstellung – galt sie doch als einziger Ort für gesicherte Informationsversorgung. Heute gilt die Bibliothek als Garant für den freien Zugang zu Informationen für alle – ein Zeichen für eine starke Demokratie.

Leseförderung und Medienbildung

„Unsere Hauptaufgabe sehen wir in der Leseförderung und in der Medienbildung, bei der wir die verschiedenen Medien nicht gegeneinander ausspielen, sondern ein gutes Miteinander fördern wollen. Wir setzen uns mit technischen Neuerungen auseinander und möchten sie erlebbar machen. Außerdem arbeiten wir eng mit Schulen und Kindergärten zusammen,“ so Bibliotheksleiterin Ute Hachmann. „Langweilig wird es in unserem Job nie!“ Seit 2006 hat sich die Zusammenarbeit mit der Sparkasse Hochsauerland intensiviert. Anne Nübold übermittelte Glückwünsche von dem ortsansässigen Kreditinstitut und hob das angenehme Ambiente und den Wohlfühlcharakter der Bibliothek hervor. Auch Bürgermeister Dr. Christof Bartsch ließ es sich nicht nehmen, ganz herzlich zum 40. Geburtstag zu gratulieren. „Die gesellschaftlichen und technischen Veränderungen gehen auch immer mit Bewusstseinsveränderungen einher. Die Mitarbeiter der Bibliothek begleiten und erleichtern den Zugang zu den neuen Medien. Die Bibliothek ist nicht mehr als reiner Ausleihort zu sehen, sondern sie ist ein moderner Lernort für alle Generationen und in einem umfassenden Bildungsnetzwerk eingebunden. Mein spezieller Dank geht an Ute Hachmann und ihr starkes Team!“

„Zurück in die Zukunft!“

Zum 40. Geburtstag am Samstag, 16. November 2019, lädt die Briloner Stadtbibliothek in der Zeit von 10.00 bis 13.00 Uhr zu einer Zeitreise ein: „Zurück in die Zukunft!“ Vier tolle Mitmachaktionen, die für vier Jahrzehnte stehen, bilden den Mittelpunkt: „Spiel das Spiel des Jahres 1979!“ / „Lange geliebt, nicht mehr gebraucht“ – Upcycling mit Kassetten! /“ Loslesen“: 3 Spielerunden (10.30, 11.30, 12.30 Uhr)- Wer kommt, der kommt! / „Spieletester“ Zurück in die Zukunft – Alte Konsolen gegen virtuelle Brillen!

Die Bibliothek hat ein abwechslungsreiches Programm – darunter ein Medienflohmarkt – zusammengestellt, das besonders Familien ansprechen wird. Man braucht sich übrigens nicht zu den Aktionen vorher anmelden. Weitere Informationen können telefonisch unter 02961/794-460 bzw. per mail unter u.hachmann@brilon.de eingeholt werden.

