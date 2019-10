Briloner Weihnachtsspiel – Es darf wieder gesammelt und geklebt werden

Das traditionelle Briloner Weihnachtsspiel wird auch in 2019 weitergeführt

brilon-totallokal: Das traditionelle Briloner Weihnachtsspiel wird auch in 2019 weitergeführt. Es gibt allerdings eine wichtige Änderung: Es darf wieder geklebt werden. „In zahlreichen Vorstandssitzungen haben wir nach der besten Lösung für das Briloner Weihnachtsspiel gesucht und sind uns jetzt sicher, dass wir diese gefunden haben. Wir haben das traditionelle Weihnachtsspiel mit dem „Punkte kleben“, wie es so schön umgangssprachlich in Brilon genannt wird, mit der digitalen Lösung der WIB-Bonuskarte verbunden.“, so Christian Leiße, Vorsitzender vom Gewerbeverein Brilon. Los geht es am 10. November, gesammelt werden kann bis 31. Dezember. Der Kunde hat die Wahl, ob er Punkte zum Kleben sammelt, oder eben auf seiner WIB Karte.

Für WIB-Karten Inhaber ändert sich also nicht viel zum normalen Einkauf: „Das Schöne an dem neuen System ist, dass wir die Kunden, die das WIB System schon lange nutzen, doppelt belohnen können. Zum einen erhält der Kunde in der Weihnachtszeit die doppelten Punkte, also bei 10 € Einkauf 20 Punkte und kann zum anderen die bisher schon gesammelten Punkte auch im Weihnachtsspiel für die attraktiven Prämien einlösen.“, so Oliver Dülme, Vorstandsmitglied von Prima Brilon. Und im Gegensatz zum letzten Jahr, in dem eine Teilnahme nur über die WIB-Karte möglich war, gibt es in diesem Jahr auch wieder die Möglichkeit zu kleben. „Wir hätten nicht gedacht, dass so viele Kunden an dem alten System hängen, es war für uns klar, wir müssen hier reagieren. Daher kann jeder Kunde auch wieder ein Klebeheft bekommen und bekommt bei jeden Einkauf die eineinhalbfachen Punkte, also bei 10 € Einkauf 15 Punkte.

Beim Einlösen der Punkte können die geklebten mit den WIB Punkten kombiniert werden. Beide Punkte verfallen allerdings nach drei Jahren.“, ergänzt Stefan Scharfenbaum, Vorsitzender von Prima Brilon. Der Kunde in Brilon kann sich also freuen, egal auf welchem Weg; es darf wieder gesammelt, gepunktet, geklebt und Prämien eingelöst werden.

Klebehefte und WIB Karten erhalten Sie bei allen Teilnehmenden Geschäften, sowie WIB Karten auch in der BWT.

Quelle: Oliver Dülme, Geschäftsführer / Wirtschaftsförderer – Bild: Sabrinity

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon