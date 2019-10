Teilnehmerkarte abgeben und am 01.12.2019 Gewinne abholen

brilon-totallokal: Stichtag 31.10.2019: Für die Teilnehmer bedeutet dieser Tag das Ende der Aktion „Mit Rad zur Tat“ im Jahr 2019. Voraussetzung für die Teilnahme an der Verlosung der Gewinne ist die Abgabe der kleinen Teilnehmerkarte bis zum 08.11.2019. Es werden drei Hauptgewinne in Form von drei Gutscheinen von je 500 € und zusätzlich noch sechs Gutscheine á 100 € verlost. Bürgermeister Dr. Christof Bartsch freut sich über die jährliche Unterstützung der Sponsoren und die zahlreichen Teilnehmer. Die Gewinner werden nach der Verlosung persönlich angeschrieben.

Die Teilnehmerkarten können in diesem Jahr bei Firma Feldmann, Firma Neumann (liquid-life), EBike Store Schröder, den Krankenkassen AOK NordWest und BARMER, Stadt Brilon oder bei der BWT Brilon abgegeben werden. Die Gewinnübergabe findet in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt der Sparkasse Hochsauerland am Sonntag, den 01.12.2019 um 12.30 Uhr statt.

