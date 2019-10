33 Feuerwehrleute legen ersten Teil der Grundausbildung erfolgreich ab

Sie sind zukünftig zur Stelle: 33 junge Feuerwehrleute, darunter neun Feuerwehrfrauen, von den freiwilligen Feuerwehren Olsberg und Bestwig. Alle haben jetzt erfolgreich ihren „Truppmann 1“-Lehrgang beendet.

brilon-totallokal: Damit haben 33 Feuerwehrleute aus der Stadt Olsberg und zehn aus der Gemeinde Bestwig den ersten Teil ihrer Feuerwehr-Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen. Die angehenden Retter bekommen in dieser Ausbildung Grundwissen vermittelt. Die Palette der Ausbildung reicht von Rechtsgrundlagen über Grundtätigkeiten der Brandbekämpfung, Fahrzeugkunde bis zur einfachen Technische Hilfeleistung. Alle weiteren Lehrgänge auf Stadt-, Kreis oder auf Landesebene bauen auf dieser Grundausbildung für Feuerwehrleute auf. An den vergangenen Wochenenden haben die angehenden Feuerwehrleute in ihrer Freizeit die Schulbank gedrückt. Dazu gehörten neben theoretischem Unterricht und praktische Übungen, damit sie im Einsatzfall schnell helfen können.

Olsbergs Bürgermeister Wolfgang Fischer bedankte sich, auch im Namen von Bestwigs Bürgermeister Ralf Péus, bei den Kameraden und Kameradinnen für ihr Engagement. „Mit dem Truppmann-Lehrgang sind jetzt die Grundlagen gelegt. Machen Sie weiter, besuchen Sie weitere Lehrgänge und bilden sich weiter fort“, so Wolfgang Fischer. „Mit jungen und engagierten Menschen ist die Feuerwehr auch in Zukunft gut aufgestellt.“

Lehrgangsleiter und Bestwigs stellvertretender Leiter der Wehr Uwe Mikitta hofft auf weitergehendes Engagement für die Feuerwehr und die Bereitschaft, auch weitere Lehrgänge zu besuchen und sich fortzubilden. Zusammen mit Stefan Kersting, stellvertretendem Leiter des Olsberger Wehr, gratulierten sie allen Teilnehmern zum erfolgreichen Abschluss ihres Lehrgangs. Ganz besonders gratulierten sie den Lehrgangsbesten Chiara Mikitta (LG Andreasberg), Madlen Beckmann (LZ Bigge-Olsberg), Erik Balkenhol (LG Elleringhausen) und Jan Erik Völlmecke (LG Elpe). Ein besonderer Dank geht aber auch an alle Ausbilder und das Küchenteam des Löschzuges Bigge-Olsberg.

