Frühstückstreff für pflegende Angehörige im Seniorenzentrum St. Engelbert bei Kaffee und frischen Brötchen

brilon-totallokal: Am 12.11.2019 sind pflegende Angehörige in das Seniorenzentrum St. Engelbert, Raum Stadtblick, Hohlweg 8 in Brilon, ab 9.30 Uhr zu einem offenen Frühstück eingeladen. In gemütlicher Atmosphäre besteht Gelegenheit sich auszutauschen und einmal Abstand vom anstrengenden Pflegealltag zu gewinnen. Organisiert und begleitet wird das Frühstück von Leitungskräften aus der Senioren- & Krankenhilfe des Caritasverbandes, die bei dieser Gelegenheit auch Fragen beantworten und Auskünfte rund um das Thema „Hilfen im Alter“ geben.

Der Kostenbeitrag für das Frühstück beträgt 9,50 €. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann über Annegret Reinhard unter Telefon 02961 53779 erfolgen.

Bild: Gespräch mit den Pflegeprofis (v. l.) Annette Thamm (Einrichtungsleitung Seniorenzentrum St. Engelbert), Günter Willeke (Pflegedienstleiter Sozialstation Brilon), Annegret Reinhard (Pflegedienstleiterin Tagespflegehaus St. Petrus und Andreas) und Jutta Hillebrand-Morgenroth (Leitung Senioren-WGs und Quartiersmanagement).

Foto: Caritas Brilon / Sandra Wamers

