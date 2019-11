Grüne Brilon laden zum offenen Arbeitskreis

Der neu gegründete Ortsverband der GRÜNEN Brilon lädt alle zum offenen Arbeitskreis ein

brilon-totallokal: Der neu gegründete Ortsverband der GRÜNEN Brilon lädt alle interessierten Briloner, besonders auch Naturschützer, Bildungsexperten und im sozialen Bereich tätige Menschen dazu ein, sich gemeinsam mit Vorstand und Mitgliedern über die zukünftigen Inhalte und Programme des Ortsverbandes in einem offenen Brainstorming auszutauschen.

Die Themenschwerpunkte werden Bildung, Umwelt, Mobilität und Soziales sein.

Der offene Gesprächskreis findet am 11.11.19 von 20 bis 22 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum Brilon statt.

Die GRÜNEN in Brilon sind offen für alle Vorschläge und freuen sich, gemeinsam mit den Bürgern an grünen Ideen für Brilon und seine Dörfer zu arbeiten. Über info@gruene-brilon.de können sich interessierte und engagierte Menschen bereits im Vorfeld des Termins mit dem Vorstand in Verbindung setzen.

