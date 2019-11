Informationstage der Beruflichen Gymnasien des HSK am 04., 06. und 07. November 2019 in Arnsberg, Meschede und Brilon – Abi gibt’s auch am Berufskolleg

brilon-totallokal: Das Abitur machen und gleichzeitig berufliche Kenntnisse erlangen oder sogar eine Ausbildung absolvieren, das bieten nur Berufskollegs. In das Berufliche Gymnasium werden Schülerinnen und Schüler aufgenommen, die entweder nach der Klasse 9 am Gymnasium in die gymnasiale Oberstufe versetzt wurden oder den mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) mit der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erreicht haben. Schülerinnen und Schüler, die bereits die Fachhochschulreife haben und den fachlichen Schwerpunkt beibehalten, können ebenfalls ihr Abitur am Berufskolleg machen.

Die fünf Berufskollegs des Hochsauerlandkreises in Arnsberg (am Eichholz und Berliner Platz) sowie in Brilon, Meschede und Olsberg haben sich zusammengeschlossen, um unabhängig von ihrem jeweiligen Schwerpunkt die Besonderheiten des Beruflichen Gymnasiums darzulegen.

Die Veranstaltungen finden am 04., 06. und 07. November statt und stellen in inhaltlich gleichen Vorträgen zunächst die Rahmenbe-dingungen und Strukturen vor. Die fünf Berufs-kollegs sind an allen Veranstaltungsorten prä-sent. Im Anschluss an den Vortrag können Sie sich an den jeweiligen Informationsständen der Schulen über die einzelnen Schwerpunkte (Gesundheit und Soziales, Erzieher(in), Frei-zeitsportleiter(in), ggf. Ernährung, Wirtschaft und Verwaltung, Maschinenbautechnik, Inge-nieurwissenschaften) informieren.

Den Auftakt macht am 04. November das Be-rufskolleg am Eichholz (Féauxweg 24, 59821 Arnsberg, zwei Tage später findet die Veranstaltung im Berufskolleg Meschede (Dünnefeld 5, 59872 Meschede) statt. Die Reihe endet am 07. November im Berufskolleg Brilon (Zur Ja-kobuslinde 30, 59929 Brilon).

Die Informationsveranstaltungen finden jeweils von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr statt

Quelle: Martin Reuther – Pressestelle Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon