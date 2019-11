Projekt „Stadt-Wald-Leben” geht in die Abschlussphase

Projekt „Stadt-Wald-Leben: Bedeutung und Verflechtung zwischen Landschaft und Mensch“ geht in die Abschlussphase – Netzwerk stellt im Dezember die Ergebnisse im Museum Haus Hövener vor

brilon-totallokal: Seit der Gründung von „Brilon aktiv“ im August 2018 ist viel passiert am Schulstandort Brilon. Fünf Schulen und sieben außerschulische Partner arbeiten seitdem als Netzwerk im Rahmen der Landeskampagne „Schule der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit 2016-2020“ zusammen. Koordiniert wird das einzige Netzwerk dieser Art im HSK mit dem Projekttitel „Stadt-Wald-Leben: Bedeutung und Verflechtung zwischen Landschaft und Mensch – lokal-regional-global“ von Friedel Schumacher (Initiator der Veranstaltungsreihe „Brilon natürlich“), seiner Stellvertreterin Stefanie Evers (Lehrerin an der Marienschule Brilon) und Horst Frese (Mitkoordinator des ehemaligen Netzwerks „Gemeinsam aktiv im HSK“ und Arbeitskreisleiter der Heimatbünde im Altkreis Brilon). Unterstützt vom Regionalzentrum Bildung für nachhaltige Entwicklung des HSK, der Waldakademie Vosswinkel e. V., berichtete das Organisationsteam letzten Dienstag im Bürgerzentrum des Kolpinghauses über den aktuellen Stand und die Zukunftsperspektiven der Kooperationen.

Brilon ist die erste Stadt im HSK, in der ortsnah ein Netzwerk zwischen Schulen und außerschulischen Partnern gegründet wurde. Letztere sind in unterschiedlichen Handlungsfeldern pädagogisch tätig (Gesundheitserziehung, Wald-, Erlebnis- und Museumspädagogik sowie in den Fachbereichen Geologie, Botanik, Zoologie und Literatur). Ziel dieses Netzwerkes ist es, unterschiedliche Lernorte zusammenzubringen, um Bildung für nachhaltige Entwicklung (kurz: BNE) durch ein differenziertes Exkursions- bzw. Aktivitätsangebot in handlungsorientierter Form in den Schulalltag einfließen zu lassen. „Die außerschulischen Lernorte und Partner haben Programme zur nachhaltigen Entwicklung für die fünf Schulen entwickelt. Im Februar 2019 haben wir diese Programme den Schulen vorgestellt, um sie mit in den Schulalltag zu übernehmen“, erläuterte Schumacher die Vorgehensweise. „Außerschulische Lernorte müssen wissen, welche Unterrichtserwartungen die Schulen haben“, denn es gehe dabei nicht nur um Vorträge. Unterrichtskriterien müssen einerseits erfüllt werden und andererseits wird an unterschiedlichen Lernorten gelernt. Das mache den Reiz der Sache aus.

Fächerübergreifendes Unterrichtsprinzip

Die Umsetzung der Inhalte erfolgt an den Schulen projektbezogen und interdisziplinär (z. B. in den Fächern Geologie und Geografie, Biologie, Mathematik, Hauswirtschaft und Ernährung). In neuen Lehrplänen ist das Thema Nachhaltigkeit bereits integriert. Da liegt es nahe, mit außerschulischen Partnern zusammenzuarbeiten. „Kinder sind daheim die besten Umwelterzieher“, ist sich Schumacher sicher.

Beispiele aus der Praxis: „lokal handeln – global denken“

Schumacher nannte einige Beispiele: Mit Ranger Stefan Knippert erkunden Schülerinnen und Schüler die Lebensgemeinschaft Wald und die biologische Vielfalt, eignen sich so Artenkenntnisse an. Aber auch der globale Ansatz ist wichtig. Über Strategie- und Simulationsspiele wird den Lernenden der Klimawandel bewusst, so dass sie ihr eigenes Verhalten überdenken. Die Geoparkführerinnen Cordula Vellmer und Apollonia Held-Wiese vermitteln ein Gefühl für Erdgeschichte und verdeutlichen den Lernenden vor dem Hintergrund des Ressourcenverbrauchs, wie wichtig es ist, unser Natur- und Kulturerbe zu erhalten. Ursula Oriwall nahm Schülerinnen und Schüler der Grundschule Hoppecke mit auf die Spuren der Inkas. Die Kinder lernten das Leben der Lamas und ihre Bedeutung in Peru kennen; aber auch globale Zusammenhänge wie die Problematik der Kinderarbeit wurden verdeutlicht. Die Georg-Friedrich-Daumer-Schule hat zusammen mit dem Kneippverein einen Kneipp-Garten angelegt, und bei der Grundschule Thülen achten Energiespürnasen auf Stoßlüften und Energiesparen. Auf einer Exkursion mit der Naturschule Hochsauerland wurden die Heizwerte verschiedener Hölzer dargestellt sowie die Menge der CO2-Freisetzung beim Verbrennen. Aus Plastikflaschen haben die Kinder eine Biogasanlage gebaut und so die eigene Erzeugung regenerativer Energien vor Ort bewusst wahrgenommen. Die Stadtbibliothek Brilon hat Bücher zu Themen der Netzwerkarbeit angeschafft.

Bedeutsam, so Schumacher, seien die Leitgedanken Gerechtigkeit und nachhaltige Entwicklung hinsichtlich zukünftiger Generationen mit dem Ziel, die Lernenden dazu anzuregen, in globalen Zusammenhängen zu denken, sprich ökologische, ökonomische und soziokulturelle Zusammenhänge zu erkennen. „Outdoor Education“ wecke Neugier und Begeisterung. Sie erreicht zum einen mit der Aktivierung der Sinne eine Sensibilisierung der Lernenden und fördert ihre mentale Entwicklung sowie die soziale Kompetenz. Zum anderen stärkt sie auch die kognitiven Fähigkeiten. Artenkenntnisse sowie Kenntnisse über Lebenszusammenhänge und Vernetzungen im Ökosystem Wald und seine Rolle im Klimawandel sind unerlässlich, wenn es darum geht, sich als Teil einer erhaltenswerten Natur zu erkennen. Ein Verantwortungsbewusstsein für das eigene Handeln entsteht, so dass sich z. B. das eigene Verbrauchsverhalten verändert. Denn die Menschen heute sind für die Welt von morgen verantwortlich.

Dieses Netzwerk auf städtischer Ebene bietet den Vorteil, dass sich Kooperationen schnell verwirklichen lassen, d. h. Gemeinsamkeiten können gefunden werden und Anregungen finden im gegenseitigen Austausch statt. Da sich die Partner untereinander kennen, können heimatbezogene Fragestellungen diskutiert und Handlungsstrategien entwickelt werden – getreu dem Motto: „Lokal handeln – global denken!“ „Bis zum Juni dieses Jahres musste dokumentiert werden, was bisher gelaufen ist – mit Ausblick auf das Jahresende“, schilderte Schumacher.

„Da ist eine Bewegung“ (Stefanie Evers)

Während Bildung für nachhaltige Entwicklung nach den Verträgen von Maastricht (1993) und Amsterdam (1999) früher ein Engagement in kleinen Kreisen war, schlägt nachhaltige Entwicklung heute hohe Wellen. „Das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz dringt bereits von den Schülerinnen und Schülern an uns heran. Da ist eine Bewegung. Die Schülerinnen und Schüler zeigen Eigeninitiative, welches Projekt sie interessiert. Wichtig ist das Begreifen vor Ort in einer anderen Situation“, erläuterte Evers ihre Praxiserfahrungen. Vorteilhaft seien bei der Zusammenarbeit die kurzen Wege und der geringe Aufwand. Die Lehrerin betonte das erstmals so dichte Netzwerk in einer Stadt. An der Marienschule gebe es z. B. inzwischen Energiescouts. Auch die Exkursion „Müll sammeln“ sei bei den Schülerinnen und Schülern sehr gut angekommen.

„Unwahrscheinlich viele Schülerinnen und Schüler in ganz Europa haben erkannt: Wir müssen etwas tun. Während vor 130 Jahren einige Wissenschaftler der Meinung waren, den Smog halte die Luft nicht aus, waren andere Wissenschaftler der Meinung, die Luft sei unbegrenzt. Das hat sich die Wirtschaft zu Nutze gemacht. Neuerdings wisse man, dass Boden und Luft doch nicht unbegrenzt sind“, erläuterte Mitinitiator Horst Frese die aktuelle Situation.

Iris Hermanski vom Regionalzentrum nannte Zahlen zur aktuell laufenden Kampagne: Seit Beginn der Kampagne im Jahr 2003 wurden bereits über 1.500 Schulen in NRW für ihre BNE-Bildungsaktivitäten im Rahmen von „Schule der Zukunft“ ausgezeichnet. 525 Schulen, 22 Kitas und 22 Netzwerke in NRW haben in der aktuellen Kampagne eine vollständige Dokumentation abgegeben.

Wie geht es weiter mit der „Schule der Zukunft“?

Ab 13.12.2019 findet im Haus Hövener (einer der Lernorte) eine Ausstellung sowohl der Schulen als auch der Lernorte statt. Dann werden Schüler zu Wort kommen und über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse berichten. „Aktuell läuft die Phase der Jurysitzungen, d. h. die dokumentierten BNE-Projekte werden ausgewertet“, erläuterte Hermanski die Abschlussaktivitäten. Für Schulen gibt es drei verschiedene Auszeichnungsstufen (BNE in Bildungsaktivitäten, BNE in Unterrichtsentwicklung, BNE in Schulentwicklung). Netzwerke werden separat bewertet. Nächstes Jahr finden die Auszeichnungsfeiern an 32 verschiedenen Orten statt, eine davon in der Grundschule St. Engelbert.

Ab Herbst 2020 wird es mit der „Schule der Zukunft“ mit einigen Änderungen weitergehen. Anmelden können sich Schulen, die bereits teilgenommen haben, aber auch diejenigen, die noch nicht dabei waren. Alle interessierten Schulen können sich dann über die Natur- und Umweltschutz-Akademie (NUA) als Koordinationsstelle der Landeskampagne anmelden.

Das Organisationsteam wünscht sich, dass auch andere Städte die Vorteile dieser Verdichtung erkennen und sich Nachbarstädte langfristig zu Netzwerken zusammenschließen und feste Kooperationen etablieren. „Das setzt voraus, dass einzelne Schulen anfangen, die Lernort-Angebote zu nutzen. Schule der Zukunft bedeutet, dass wir unendlich viele Unterangebote zu Lernorten haben“, so Initiator Schumacher.

Beteiligte Schulen der Stadt Brilon und deren Lernorte/Partner:

Dem Netzwerk gehören derzeit fünf Schulen (Georg-Friedrich-Daumer Schule, Grundschulverbund Thülen-Alme-Hoppecke, Marienschule Brilon, Grundschule St. Engelbert, Hanz-Zulliger-Schule) und sieben außerschulische Lernorte (Oriwall Lama-Trek Hoppecke, Lernort Alme/Alme AG, Stadtbibliothek, Museum Haus Hövener/Heimatbund Semper Idem, Kneippverein Brilon, Ranger Landesbetrieb Wald und Holz NRW und die Naturschule Hochsauerland) an.

Informationen zur Kampagne

„Schule der Zukunft“ ist ein gemeinsames Angebot des Schul- und des Umweltministeriums NRW mit dem Ziel, Schulen dabei zu begleiten, BNE-Schulentwicklungsprozesse zu initiieren und zu implementieren.

Im Frühjahr 2016 startete die Projektphase „Schule der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit 2016-2020“, unterstützt vom Umweltministerium und Schulministerium NRW.

Die Kampagne begleitet seit 2003 einzelne Schulen, Kitas und Netzwerke mit dem Ziel, junge Menschen zu befähigen, bei heutigen und zukünftigen Entscheidungen die Auswirkungen auf künftige Generationen abschätzen zu können.

Foto: Das Organisationsteam: Horst Frese, Stefanie Ebert (unten), Iris Hermanski, Friedel Schumacher (oben)

Quelle (Text & Bild): Silke Nieder

