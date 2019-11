Regionale Blutversorgung durch das DRK gesichert

Die regionale Versorgung der Patientinnen und Patienten mit Blutpräparaten ist in Deutschland nur möglich, weil es Menschen gibt, die Blut spenden.

Do 07. 11. Petersborn 17:00 – 20:00 Uhr Gemeinschaftshaus, Petersborn 1

brilon-totallokal: „Die Blutspende von Gestern ist beim regionalen DRK-Blutspendedienst geleistet worden und die daraus entstehenden Blutpräparate bleiben in der Region.“ erläutert Stephan Jorewitz, Referent für Pressearbeit beim Zentrum für Transfusionsmedizin in Hagen die Zusammenhänge des Blutspendewesens und ergänzt:

„Die Versorgung der Patientinnen und Patienten erfolgt durch die Institute für Transfusionsmedizin des Blutspendedienstes. Die ortsansässigen Krankenhäuser, Kliniken und Praxen werden mit den aufbereiteten Blutprodukten versorgt und transfusionsmedizinisch beraten.“

Der Verbund der DRK-Blutspendedienste unterstützt sich darüber hinaus gegenseitig im Einsatz seltener Blutgruppen und bei regionalen Engpässen. In Hagen und Ulm werden beispielsweise spezielle Lager für sehr seltene Blutkonserven geführt, welche im internationalen Verbund gemeinnütziger Blutbanken integriert sind. Die sechs DRK-Blutspendedienste in Deutschland sorgen für eine sichere und gesicherte Versorgung mit Blut und Blutpräparaten rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr.

Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren; Neuspender bis zum 69. Geburtstag. Zur Blutspende muss immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden. Männer dürfen sechs Mal und Frauen vier Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden müssen 56 Tage liegen.

Für alle, die mehr über die Blutspendetermine in Wohnortnähe erfahren wollen, hat der DRK-Blutspendedienst West im Spender-Service-Center eine kostenlose Hotline geschaltet. Unter 0800 -11 949 11 werden montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr alle Fragen beantwortet. Informieren Sie sich unabhängig davon im Internet unterwww.blutspendedienst-west.de

