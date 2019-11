2 TVB-Judoka unter den ersten 10 beim 5. Internationalen Adler Cup

Gute Leistungen für die TVB-Judoka beim 5. Internationaler Adler Cup 2019 in Frankfurt

brilon-totallokal: Der TV Brilon nahm, wie bereits im vergangenen Jahr, am Internationalen Adler Cup in Frankfurt teil. Es ist das größte deutsche Kinderjudoturnier. Am 25. bis 27. Oktober 2019 gingen 2750 Kämpfer aus 30 Ländern an den Start. Ausgetragen wurde der Wettkampf im Sport- und Freizeitzentrum Frankfurt-Kalbach auf 10 Matten.

Florian Loss der in der U11 bis 39,3 kg (16 Teilnehmer) an den Start ging, traf in seinem 1. Kampf auf einen Gegner aus Kasachstan. Obwohl Loss beherzt angriff, konnte er gegen diesen sehr starken Gegner nicht punkten und verlor seinen Kampf. Kämpfe zwei und drei (Gegner aus CZE und DEU) liefen für Loss besser. Beide konnte er vorzeitig mit O-soto-gari und Ashi-uchi-mata gewinnen. Erst sein 4. Kontrahent konnte ihn stoppen. Sein Gegner aus Belgien gewann diese Begegnung. Florian Loss hat mit seinem 5. Platz nur knapp einen Podestplatz verpasst.

Die U 14 bis 50 kg war sehr stark besetzt. Insgesamt 34 Teilnehmer mussten ihr Können auf Matte 6 zeigen.

Peter Dresel startete furios und konnte seine ersten zwei Kämpfe vorzeitig gewinnen. Erst sein dritter Gegner stoppte ihn, sodass Dresel in der Trostrunde um Platz 3 kämpfen musste. Er begann wieder sehr stark und gewann die 1. Begegnung, musste sich aber im zweiten Kampf geschlagen geben. Am Ende holte sich Peter Dresel in diesem sehr großen Starterfeld einen sensationellen 7 Platz.

Lukas Eilebrecht ging auf Matte 10 an den Start. Eilebrecht kämpfte in der U17 bis 73 kg. Es waren insgesamt 24 Teilnehmer. Er verlor trotz mutigen Einsatzes seinen 1. Kampf unglücklich. Sein zweiter Gegner trat nicht an und er bekam den Sieg zugesprochen. Seinen dritten Kampf verlor Lukas Eilebrecht. Leider war er dadurch aufgrund eines Doppel-KO-System ausgeschieden.

Quelle: Tanja Adler ( TV Brilon-Abteilung Judo )

