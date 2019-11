ALME AG legt Winterprogramm vor

Seit dem 02. November liegt das neue Winterprogramm der ALME AG vor.

brilon-totallokal: Ein buntes Programm mit unterschiedlichsten Angeboten für interessierte Menschen aus Alme und auch aus den Nachbarorten haben die Initiatoren für die bevorstehende dunkele Jahreszeit zusammengestellt.

Gestartet wird das Programm mit dem 10. Almer Männerfrühstück am 13. November in der Almer Klön-Ecke. Diese Veranstaltung ist schon seit Tagen ausgebucht. Am 12. Dezember startet abends um 18:30 Uhr eine „Vollmondwanderung im geheimnisvollen Wald“, bei der die Natur bei Nacht erlebt werden kann. Die Führung der Wanderung übernimmt Melanie Stratmann.

Am 3. Adventssonntag (15.12.) beteiligt sich die ALME AG mit einer Mitmachaktion für Kinder am Weihnachtsmarkt am Entenstall. Kurz vor Weihnachten, am 20.12. findet um 15:30 Uhr das beliebte Bilderbuchkino des Familientreffs mit Andy Schulte im Thomas-Morus-Haus statt. Gelesen wird „Pippilothek“ und „Dr. Brumm feiert Weihnachten“.

Im neuen Jahr wird wieder mit einem Männerfrühstück im Eulenhof am 15. Januar 2020 gestartet. Am Sonntag, 02. Februar 2020 lädt die ALME AG unter dem Motto „Der Wald – ein Wintermärchen“ zu einer ca. 2-stündigen Wanderung mit Doris und Alfred Seifert ein. Im Anschluss an die Wanderung besteht die Möglichkeit zur Einkehr in die Almer Schlossmühle zu Kaffee und Kuchen oder einer deftigen Brotzeit. Zu einem lustigen Treiben mit bunten Kostümen lädt der Familientreff am Sonntag, 16.02. zum Kinderkarneval ins Thomas-Morus-Haus ein.

Das dritte Männerfrühstück in diesem Winterhalbjahr findet am 18.03. im Gasthof Lahme statt. Gemeinsam mit Ortsvorsteher Frank Patzke lädt die ALME AG zur Aktion „Saubere Landschaft“ am Freitag, 01. April ein. Hier hofft man wieder auf große und kleine Helfer.

Der Flyer zum Winterprogramm liegt seit Anfang November in den Almer Geschäften aus und ist auf der Homepage der ALME AG zu finden: www.alme-info.de.

Quelle: Wolfgang Kraft

