 „Die Banane hat immer ihre Verpackung dabei!“ oder „So viel Müll liegt hier herum!“ 

Im städtischen Bewegungskindergarten „Regenbogen“ gehört der verantwortungsbewusste Umgang seit vielen Jahren zum pädagogischen Konzept.

brilon-totallokal: Gerne beteiligten sich die Kinder an der zum wiederholten Male stattfindenden „Kürbisaktion“ der Firma Stratmann. Hierfür pflanzten sie eine Kürbispflanze in das Hochbeet auf dem Außengelände. Interessiert wurde diese über die zahlreichen Wochen gepflegt und die entstandenen Früchte beim Wachsen bewundert. Mit unserem größten Exemplar von 97cm Umfang gewannen die Kinder den 2. Preis des diesjährigen Wettbewerbes unter den teilnehmenden Kindergärten.

Außerdem beschäftigten sich die Kindergartenkinder in den letzten Wochen wieder intensiv mit dem Thema „Müll“. Sie erinnerten sich an die unterschiedlichsten Arten von Abfall und wie unnötiger Müll vermieden werden kann. Dass nicht alles unbrauchbar ist, lernten sie bei kleinen Upcycling-Aktionen. So zierten dieses Jahr zum Beispiel in Milchkartons gepflanzte Blumen den Kindergartenzaun des Nebengebäudes.

Ein tolles Erlebnis für die Schulkinder war die Besichtigung des Entsorgungszentrums der Firma Stratmann in Brilon. Nach einem kurzen Vortrag wurden sie von Herrn Jan Frigger mit Warnwesten und Handschuhen ausgestattet und über das Betriebsgelände geführt. Hierbei staunten die älteren Kinder über die beeindruckenden Mengen unterschiedlichsten Abfalls, dessen Verarbeitung und natürlich die imposanten Fahrzeuge und Maschinen. Als besonderes Erlebnis durften sie sich einen Müllwagen genauer anschauen. Wie arbeitet die Presse, wie viel Taschengeld kostet ein solches Fahrzeug und wo fahren die Autos überall herum? All diese Fragen wurden geklärt. Abschließend konnten die Jungen und Mädchen selber zur Fachkraft für Abfall- und Kreislaufwirtschaft werden. Sie durften die Knöpfe drücken um eine Abfalltonne in den Wagen zu entleeren, sich das Fahrerhaus genauer anschauen und die Hupe testen. Von diesem schönen Nachmittag konnten sie viel Interessantes ihren jüngeren Freunden im Kindergarten berichten!

Quelle: Kindergarten „Regenbogen“ Gudenhagen

