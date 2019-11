Konzert-Party “Das Finale” – Band AMADEUS verlässt die Bühne

brilon-totallokal: Ein allerletztes Mal heißt es am Samstag, 23. November 2019 ab 20.00 Uhr im Bürgerzentrum Kolpinghaus in Brilon „Hits & Oldies live“ mit der Band AMADEUS. Unglaublich – aber wahr: Seit nunmehr 40 Jahren(!) ist die Band AMADEUS in ganz Deutschland unterwegs. Hunderte von Auftritten haben diese sechs Musiker/-in erfolgreich gespielt. Sie waren u.a. Support-Act von „Kool and the Gang“, „Boppin’B“, Schlagerstar Helene Fischer, „DJ Otzi“, Axel Fischer und Ella Endlich. Sie haben Live- Auftritte im WDR-Fernsehen und im Hessischen Rundfunk gespielt, haben in einer ARD-Fernsehserie mitgewirkt und waren live im Radio bei WDR5 zu hören.

Nach 40 überaus erfolgreichen Jahren „on Tour“ wird AMADEUS nun in 2019 dieses Kapitel Bandgeschichte abschließen. Aber AMADEUS geht nicht von der Bühne, ohne sich mit einer großen Konzert-Party zu verabschieden. Es wird ein besonderer Abend – das sei an dieser Stelle schon einmal gesagt.

DJ Henning wird zur Warm-up und zur After-Show Party auflegen. Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhältlich in der Buchhandlung Prange (Friedrichstraße), in der Buchhandlung Podszun (Bahnhofstraße), in der BWT (Derkere Straße), per E-Mail: amadeus.band@t-online.de oder unter der Rufnummer 0171 / 7 49 01 85. Der Kartenpreis liegt im Vorverkauf bei 15,00 € und an der Abendkasse bei 18,00 €.

