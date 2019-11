Burger-Party Kochkurs bei der VHS Olsberg

brilon-totallokal: Hamburger und Cheeseburger kennt jeder! Aber wie bekomme ich ein schönes Burger-Brötchen hin, welche Saucen schmecken zu welcher Füllung und was kann alles in einem Burger verbaut werden?

Diese und andere Fragen werden an diesem Abend bei der Zubereitung selbst hergestellter Burger beantwortet. Der Kurs findet am Dienstag, den 19. November, von 18:00 bis 21:00 Uhr in der Küche der Sekundarschule Olsberg statt.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch ( Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg )

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon