Motorsägen-Grundlehrgang bei der VHS Olsberg

VHS Kurs – Liegendes Brennholz schneiden und Fertigkeiten zur sicheren Handhabung der Motorsäge bei Forsteinsätzen erlernen

brilon-totallokal: Wer mit der Motorsäge liegendes Brennholz für den eigenen Ofen schneiden oder Fertigkeiten zur sicheren Handhabung der Motorsäge bei Forsteinsätzen erwerben möchte, erlangt in diesem Kurs grundlegende Kenntnisse für die fachgerechte Handhabung der Motorsäge unter leichten Verhältnissen. Der Kurs orientiert sich an den Vorgaben der Berufsgenossenschaft und des Landesbetriebes Wald und Holz NRW. In der Praxis werden vor allem das Aufarbeiten von gefälltem Holz, die sichere Inbetriebnahme der Motorsäge, Trenn- und Entastungsschnitte, einfache Wartungsarbeiten an der Motorsäge und die Kettenschärfung vertieft. Die erfolgreiche Teilnahme am Kurs berechtigt zum Aufarbeiten und Einschneiden von liegendem Holz im Bestand sowie am Wegesrand. Eine Teilnahme am Kurs ist ab 18 Jahren möglich. Der Kurs findet am Samstag, den 30. November, von 8:30 bis 16:00 Uhr statt. Der theoretische Teil zu Beginn des Kurses findet in der VHS-Geschäftsstelle in Olsberg statt, der praktische Teil in einem Olsberger Waldstück. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

