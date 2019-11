Bilder: Verdienstkreuz am Bande für Winfried Dickel

Bilder: Winfried Dickel bekam am 04.11.2019, im Rahmen eines Festaktes im Haus Hövener das Verdienstkreuz am Bande verliehen

brilon-totallokal: Die folgenden Worte fand unser Landrat Herr Dr. Karl Schneider als Laudator des Geehrten.

Herr Winfried Dickel ist ein engagiertes Mitglied vielzähliger kultureller Vereinigungen in Brilon und versteht es, mit seinem unermüdlichen Einsatz, das Interesse der Menschen in Brilon an ihrer Heimat zu gewinnen. Herr Dickel ist verheiratet und war bis Januar 2013 als Schulleiter an der Realschule Meschede beschäftigt.

Seit Jahren engagiert sich Herr Dickel für die Aufrechterhaltung und Weitergabe der Briloner Stadt- und Heimatgeschichte. Bereits seit 1984 arbeitet er als Herausgeber der jährlich erscheinenden Stadtchronik, darin zeichnet er die wichtigen Ereignisse aus dem kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben der Stadt Brilon auf. Daneben übernahm er 1992 den Vorsitz des Arbeitskreises „Ortsgeschichte und Öffentlichkeitsarbeit“ mit der Reihe „Briloner Heimatbuch“. Nach Zusammenschluss des Briloner Heimatbundes und des Geschichtsvereins Semper Idem zum Verein „Briloner Heimatbund – Semper Idem e. V.“ nimmt Herr Dickel seit April 2006 bis heute das Amt des 1. Vorsitzenden wahr. Zuvor war er seit 2001 Vorsitzender des Briloner Heimatbundes. Gemeinsam mit dem Heimatbund begleitet er verschiedene Projekte. Als Erschließer und Bewahrer des historischen Erbes übernimmt er mit dem Heimatbund die Pflege für Denkmäler, Brunnen und Skulpturen und trägt somit zum gepflegten Stadtbild bei.

Im Jahr 1999 beginnt Herr Dickel mit seinem Beitrag zur Mitgestaltung und Ausformung des Museums Haus Hövener, welches von der Stiftung „Briloner Eisenberg und Gewerke – Stadtmuseum Brilon“ getragen wird. Hier ist er seit April 2013 Vorsitzender des Stiftungsvorstandes. Daneben engagiert er sich in der Zeit vom 31.12.2013 bis zum 01.07.2014 sowie erneut seit dem 01.10.2016 als kommissarischer Museumsleiter und sorgt mit neuen attraktiven Ausstellungen für zahlreiche Besucher in allen Altersklassen. Als Pädagoge erarbeitete er ein museumspädagogisches Konzept, um die Heimat- und Stadtgeschichte den Jugendlichen nahezubringen.

Um die Integration zu fördern, führt Herr Dickel seit über 35 Jahren Migranten und Zugezogene durch Stadt, Landschaft und Museen. Als Initiator des EU – Förderprogramms LEADER – Projekt zur Einrichtung einer Geoparkstation im Jahr 2008 arbeitet er auch grenzübergreifend mit dem Kreis Waldeck Frankenberg zusammen. Aus dieser Zusammenarbeit entstand der Geopark „GrenzWelten“.

Als einer von 40 Gründungsmitgliedern wirkte Herr Dickel an der am 13.11.2006 vollzogenen Gründung der Briloner Bürgerstiftung mit. Seither ist er Vorsitzender der Stiftungsversammlung. Für seine Verdienste erhielt er 2017 eine individuelle Urkunde der Stadt Brilon.

