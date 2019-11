40 Jahre Funkamateur

DK3FB ausgezeichnet

brilon-totallokal: Ferdi Becker (re.) aus Brilon ist seit dem 1.Oktober 1979 Funkamateur und Mitglied im Deutschen Amateur-Radio Club. Mehr als 12 Jahre war DK3FB, so sein von der Bundesnetzagentur zugeteiltes Rufzeichen auf kurzen und ultrakurzen Wellen, im Vorstand des Ortsverbands Brilon. Dort ist er aktuell stellvertretender Vorsitzender. Vorsitzender Christoph Kloke (li., DD1DC) bedankte sich bei ihm und überreichte ihm die Ehrenurkunde und Nadel zur 40-jährigen Mitgliedschaft. Die Funkamateure aus Brilon und Umgebung haben regulär am 2. Freitag im Monat ab 19 Uhr ihre Monatsversammlung in ihrem Clubraum im Keller der Grundschule Ratmerstein. Dort treffen sie sich auch häufig montags ab 18 Uhr. Interessenten sind immer herzlich willkommemn. Kontakt: Christoph Kloke, Tel. 02961 742270 (ggf. AB). Foto: DARC Brilon e.V.

Quelle: Christoph Kloke, Deutscher Amateur-Radio-Club Ortsverband Brilon e.V.

