Generation 60+

Windows 7 endet 2020 – Was jetzt?

brilon-totallokal: Was geschieht demnächst mit Windows 7? Am 14. Januar 2020 endet der erweiterte Support. Das heißt: Ab dann bekommt Windows 7 keine Sicherheitsupdates mehr. In dieser Informationsveranstaltung der VHS Brilon werden folgende Fragen geklärt: Was passiert, wenn ich nichts tue? Welche Möglichkeiten habe ich? Wie funktioniert eine Auf- oder Umrüstung auf Windows 10? Gerne können auch eigene Fragen zur Veranstaltung mitgebracht werden. Der Kurs findet am Montag, den 25. November, von 14:00 bis 16:15 Uhr im Briloner VHS-Haus statt.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

