Neue Ideen für Advent und Weihnachten mit dem Thermomix

Aufwendige Menüs während der Weihnachtszeit?

brilon-totallokal: Das muss nicht sein! In diesem Kurs der VHS Brilon bereiten die Teilnehmenden mit dem Thermomix schnelle und einfache weihnachtliche Gerichte zu. Gemeinsam werden klassische Vorspeisen, edle Hauptspeisen sowie leckere Weihnachtskekse und -kuchen gezaubert. Der Kurs findet am Dienstag, den 19. November, von 19:00 bis 22:00 Uhr in der Küche der Heinrich-Lübke-Schule statt.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

