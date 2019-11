Sparkassen Wanderpokal 2019 in Brilon

TVB-Judoka erfolgreich vor heimischer Kulisse

brilon-totallokal: Der diesjährige Sparkassen Wanderpokal fand am 03.November 2019 vor heimischer Kulisse in Brilon statt. Ausrichter war der Kodokan Olsberg e.V., der Aufgrund der großen Beteiligung an Startern in den letzten Jahren, auf die Vierfachturnhalle an der Jakobuslinde in Brilon auswich. Es gingen insgesamt 19 Vereine aus NRW an den Start. Angefeuert durch zahlreiche mitgereiste Fans zeigten die Athleten spannende Judokämpfe.

Dabei war der TV Brilon mit insgesamt 25 Startern äußerst erfolgreich. In der Gesamtwertung der Altersklassen erreichte die U10 vom TVB den 2. Platz, die U13 den 6. Platz und die U18 den 3. Platz. In der Gesamtwertung aller 19 Vereine belegte der TVB sogar den 3. Platz.

Einzelergebnisse:

U10: 1. Plätze:

Vitali Martel (-30 kg), Estelle Hess (-45,1 kg)

U10: 2. Plätze

Arne Schmelter (-22,9 kg), Dominik Engemann (-29,8 kg), Franziska Engemann (-34,5 kg)

U10: 3. Plätze

Justus Kleinschnittger (-25,4 kg), Timo Turley (-26,7 kg), Tim Haffner (26,7 kg),

Henning Schmidt (-30 kg), Viola Holzer (-30,5 kg), Erwin Berlus (- 34,5 kg), Louise Brandenburg (-35,5 kg), Brian Vandrj (-35,3 kg), Amelie Frigger (-38,9 kg)

U13: 2. Platz

Edwin Berlus (29,2 kg)

U13: 3. Plätze

Florian Loss (39,6 kg), Emma Tappe (-40,1 kg), Leonie Engelmann (- 42 kg), Finja Drinhaus (-45,9 kg), Laura Turley (-50,5 kg)

U15: 2 Platz

Peter Dresel (-50 kg)

U18: 2. Platz

Antonius Paul (-73 kg)

U18: 3. Plätze

Luca Adler (-66 kg), Niklas Friedrich (-66 kg), Lukas Eilebrecht (-73 kg)

Quelle: Tanja Adler, TV Brilon-Abteilung Judo

