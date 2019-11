Fachhochschulen werden gestärkt

Dazu erklärt Dirk Wiese, heimischer SPD-Bundestagsabgeordneter

brilon-totallokal: „Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich seit Jahren für eine Erhöhung der Mittel für Forschung an Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) und an Fachhochschulen (FH) ein-gesetzt. Im November 2018 haben wir in einem eigenen Positionspapier gefordert, das Pro-gramm ‚Forschung an Fachhochschulen‘ zu einem ‚Pakt für HAW/FH‘ auszubauen und mit einem festgelegten Mittelaufwuchs für mehr Kontinuität und Verlässlichkeit zu sorgen. Der Pakt für Fachhochschulen ist bislang am Widerstand der CDU/CSU-Fraktion gescheitert.

Die SPD-Bundestagsfraktion konnte sich endlich durchsetzen: Der Pakt für Fachhochschulen kommt und bietet den HAW einen kontinuierlichen finanziellen Zuwachs bei der Möglichkeit, Forschungsmittel zu erhalten, sowie ein Mehr an Vertrauen und Verlässlichkeit. Mit dem Mittelzuwachs kann nicht zuletzt die Förderung der Gründerkultur verbessert werden. Davon wird auch die Fachhochschule Südwestfalen am Standort Meschede profitieren.

Der ‚Pakt für Forschung und Innovation‘, ebenfalls von der SPD initiiert, hat Deutschland wie-der zu einem international angesehen Wissenschaftsstandort gemacht. Was uns für die großen Forschungseinrichtungen also gelungen ist, sollte auch für die HAW/FH möglich sein.

Bislang ist dies verlässlich am Veto des Koalitionspartners gescheitert. Es ist gut, dass die Union endlich ein Einsehen hat. Der Pakt für Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) und an Fachhochschulen (FH) kommt.“

