Auch in diesem Jahr bekam die Kindertageseinrichtung St. Elisabeth in Brilon Besuch aus der Praxis für Zahnerhaltung Dr. Simone Kraft und Henrik Busch

brilon-totallokal: Zahnaufbau und die Entstehung von Karies wurden spielerisch erklärt um dann kindgerecht die Behandlung von Karies zu zeigen und den Kindern Vorbehalte gegen den Zahnarztbesuch zu nehmen. Dazu flogen alle zum Planeten der Zähne, wo die Funktionsweise des Gebisses demonstriert wurde und „Karius und Baktus“ die Zähne angriffen. Doch dann kam die rettende Zahnbürste um Essensresten und Bakterien den Garaus zu machen.

Danach wurde ganz real am Modell Zahnputztechnik geübt und anschließend mit viel Spaß beim Zahnputzsong die eigenen Zähne geputzt. Ein Besuch in der Babygruppe, wo die Benutzung der Erstzahnbürste fürs Milchzahngebiss gezeigt wurde, rundete den Besuch ab. Wie in den Vorjahren war es ein lehrreicher Tag der die Kinder nachhaltig zur Gesunderhaltung ihrer Zähne motivierte und Vorfreude auf den anstehenden Zahnarztbesuch vermittelte. Mit Dank für den interessanten Vormittag wurden die Praxismitarbeiterinnen Fr. Vorderwülbecke und Fr. Becker verabschiedet.

Quelle: Manuela Elias, Patenzahnarzt besucht Kita

