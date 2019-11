Braut- und Abendmode Brilon – Neueröffnung mit Modenschau

Neueröffnung am 10. November

brilon-totallokal: Im März 2017 übernahm Martina Müller mit Unterstützung ihrer Tochter Nadine Redecker das Fachgeschäft für Braut- und Festkleidung „Braut- und Abendmode Brilon GmbH“. Die tolle persönliche Beratung und das traumhafte Sortiment an Fest- und Hochzeitskleidern sorgten schnell dafür, dass sich das Mutter-Tochter-Gespann einen Namen weit über die Stadtgrenzen Brilons hinaus machte. Leider wurden die Räumlichkeiten in der Franziskusstraße für die wachsenden Anforderungen zu klein. Schnell war den beiden klar: „Neue Räumlichkeiten müssen her, um unseren Kundinnen eine noch größere Auswahl und einen noch perfekteren Service bieten zu können“.

Neueröffnung am 10. November

Am 10. November ist es soweit. Die neuen Räumlichkeiten, am Lindenweg 8 in Brilon, werden ab 10 Uhr feierlich eröffnet. Martina Müller, Nadine Redecker und ihr Team freuen sich, allen angehenden Bräuten, Königinnen, Hofdamen, Festgästen, den (dazugehörigen) Männern – kurz gesagt allen Interessierten – ihre wunderschönen erweiterten Kollektionen in den neuen Räumlichkeiten zu präsentieren. Die neue Ladenfläche mit einer Größe von 400 qm bietet einen perfekten Rahmen für eine Neuauflage der rundum gelungenen Hochzeits- und Festmesse mit Modenschau im letzten Jahr.

Modenschau um 11, 13 und 15 Uhr

Holger Mast, HoMa-Eventplanung, hat auch diesmal die Organisation dieser besonderen Messe, die sich durch ihren familiären Charakter auszeichnet, inne. Neben den drei Modenschauen – um 11, 13 und 15 Uhr – die von ihm moderiert werden und sowohl die aktuellsten Braut- und Festkleider als auch die angesagte Festbekleidung für den Mann zeigen, gibt es noch vieles mehr zu entdecken.

Die weiteren teilnehmenden Aussteller sind:

Christian Leisse Herrenausstatter und Damenmode

Witteler Automobile

Salon Cut’n More, Nicole Bunse

Kreativ Blumen und mehr, Tanja Dietrich

Uhrmeister – Trauringschmiede und Juwelier

HoMa’s Dinnerlounge – Catering & Dekoverleih

HoMa-Eventplanung – Komplettplanung für Ihr Event

Martina Müller, Nadine Redecker und alle Aussteller freuen sich auf viele interessierte Gäste.

Bildunterschrift: Die neu eröffneten Räumlichkeiten am Lindenweg 8 in Brilon wurden mit viel Liebe zum Detail eingerichtet.

Quelle: Steffi Wegener

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon