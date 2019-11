Der „gestiefelte Kater“ besuchte mit dem Figurentheater „Petit Bec“ die 8 städtischen Kindergärten der Stadt Brilon

brilon-totallokal: Die Kinder hatten viel Freude bei dem Theater und konnten dem Kater beim „Fallenstellen“ und dem Kaiser beim Anziehen helfen und somit Theater hautnah erleben. Der Kater begeisterte in der Märchenvorstellung die Kinder mit seinem Auftritt und sorgte für viel Applaus.

Jedes Jahr dürfen die Kinder der städtischen Kindergärten in den Genuss einer Theatervorstellung in dem eigenen Kindergarten kommen. Die Kinder haben die Möglichkeit mit Ihrer Phantasie in die Welt der Geschichten und Märchen abzutauchen und im Anschluss die Märchen kreativ zu verarbeiten, nachzuspielen und zu erzählen.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

