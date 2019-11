Romantik trifft Party in Brilon – viele lokale Akteure sind wieder dabei

Spezieller Advents-Mix beim Weihnachtsmarkt der Sparkasse Hochsauerland





brilon-totallokal: Bei der Krippe darf das treue Eselchen nicht fehlen – und auch zum Weihnachtsmarkt der Sparkasse Hochsauerland vom 28. November bis zum 1. Dezember auf dem Briloner Marktplatz spielt das Wappentier Brilons eine tragende Rolle. Als Motiv auf dem Programm-Flyer macht es Lust auf vier Tage voller Musik und adventlichem Zauber.

Wenn die altehrwürdige Szenerie in Brilons Stadtkern festlich glitzert und funkelt, kommen sowohl Romantiker als auch Party-Begeisterte auf ihre Kosten. Kids der Briloner Kitas sowie lokale Chöre und Ensembles harmonieren perfekt mit bekannten Kinderliedermachern und angesagten Bands. Abwechslungsreich und außergewöhnlich, gemacht von Brilonern für die Region – dafür steht der Weihnachtsmarkt der Sparkasse Hochsauerland seit langem.

Die eigene Wohnung weihnachtlich zu dekorieren, erste Geschenke zu ergattern oder die festliche Zeit am ersten Adventswochenende genussvoll einzuläuten, fällt leicht bei ausgewählten Sortimenten in den liebevoll dekorierten Weihnachtshütten. 14 an der Zahl sind es in diesem Jahr, die sich unter dem Motto „Kunst.Kulinarisch.Kreativ.“ präsentieren. Mit dabei sind einige neue Anbieter.

Kinderaugen glänzen, wenn an jedem Tag einer ihrer Stars live auftritt. Von herrH über Volker Rosin und den JoJos bis hin zu Heiner Rusche gibt’s Mitmachkonzerte vom Feinsten. Die kleinen Briloner haben sich in langen Proben aufs Mitwirken vorbereitet und freuen sich auf viele Besucher vor der Bühne.

Und was wäre die Weihnachtszeit ohne Party-Momente. Mit LIVE AND FAMOUS sowie Das Wunder hat die Sparkasse Hochsauerland für den Freitag- und Samstagabend zwei Bands eingeladen, die das Publikum von den ersten Akkorden an mitreißen. Aktuelle Charts und unvergessene Hits laden beim Konzert von LIVE AND FAMOUS zum Abfeiern ein. Das Wunder nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise durch vier Jahrzehnte deutsche Musikgeschichte.

An allen vier Tagen dreht ein nostalgisches Kinderkarussell seine Runden. Im Atrium der Sparkasse Hochsauerland ist zudem für eine Eisbahn aufgebaut. Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt ist an allen Tagen frei.

Donnerstag, 28. November

16 Uhr Blechbläser-Quartett des Blasorchesters Brilon

16.15 Uhr Eröffnung durch Sparkassendirektor Ingo Ritter und

Bürgermeister Dr. Christof Bartsch

16.15 Uhr WinterMitmachKonzert mit herrH und den Kindern des

Kinderhauses Villa Rappelkiste

17.30 Uhr Neue Chorwerkstatt

20 Uhr RUSTIKARL – Punk’n’Roll

Freitag, 29. November

15 Uhr Die Jojos „Rudolph, der singende Elch“ mit den Kindern

des Kindergartens Scharfenberg

16.30 Uhr Chöre des Gymnasiums Petrinum

17,30 Uhr Big Band und Junior Big Band Gymnasium Petrinum

20 Uhr LIVE AND FAMOUS

Samstag, 30. November

11 Uhr Schlemmen, Stöbern und Genießen

Verkauf von Selbstgemachtem der

Schülerfirma Roman-Herzog-Schule

14 Uhr Music Factory

15 Uhr Volker Rosin „Weckt den Weihnachtsmann“ mit den Kitas

St. Elisabeth, St. Petrus & Andreas und St. Maria im Eichholz

16 Uhr Vocalensemble

17 Uhr Jazz Police Olsberg

10 Uhr DAS WUNDER – Zeitreise durch Rock und Pop

Sonntag, 1. Dezember

Ab 12 Uhr Verkauf von Kerzen und Holzarbeiten des Caritasverbandes Brilon

12 Uhr Siegerehrung „Mit Rad zur Tat“

13 Uhr Männerchor 1868 Brilon

14 Uhr Heiner Rusche „Wir tanzen im Winter“

mit den Kindern der DRK-KiTa Brilon

15 Uhr BBB Breylske Big Band

16 Uhr Akustikstudio „2 Old To Die Young“

