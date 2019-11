LAITH AL-DEEN „C’est la vie“ – Akustik Advent Tour 2019

Brilon-totallokal: Das Fest vor dem Fest am Nikolaustag, 6. Dezember 2019

brilon-totallokal: Laith Al-Deen gehört zur Spitze in Deutschland, wenn es um Emotionen, große Songs und handgemachte Popmusik geht. Am Nikolaustag – Freitag, 6. Dezember 2019 – wird er um 20 Uhr auf der Bühne des Bürgerzentrums Kolpinghaus Brilon stehen und mit seiner Band live und unplugged spielen.

Das Leben verläuft nicht immer auf geraden Bahnen und es konfrontiert einen immer wieder mit neuen, unerwarteten Herausforderungen. In den Reaktionen darauf sieht Laith Al- Deen die wahre Essenz von “leben”. „C‘ est la vie“ ist sowohl der Name der Akustik Advent Tour im Dezember 2019, als auch der Titel eines wichtigen Songs auf dem lang ersehnten, kommenden Studioalbum.

Seine großartige Live-Band begleitet Laith Al-Deen auch 2019 und baut die Basis für seine intensive, markante Stimme. Diese hat viele Menschen, seit er vor 19 Jahren mit „Bilder von dir“ auf unseren Bühnen erschienen ist, nicht wieder losgelassen.

Karten sind im Vorverkauf für 38,50 € erhältlich bei BWT Brilon (Derkere Straße), Bistro InForno (Am Markt), Buchhandlung Podszun (Bahnhofstraße) und Buchhandlung Prange, Friedrichstraße. Online können Tickets über Ticket Regional und Eventim bestellt werden. Der Preis an der Abendkasse beträgt 42 €. Nähere Informationen erhalten Sie bei der BWT-Brilon Kultour unter Tel.: 0 29 61 / 96 99 50 oder per E-Mail kultur@brilon.de.

Foto: Grafik Laith Al Deen unplugged.jpg, Quelle: Aeskimo – Sven Lehmann

Quelle: Thomas Mester, Brilon Kultour

