Ökumenischer Gottesdienst am Sonntag, 24.11.19 ab 18 Uhr in der Pfarrkirche Bigge

brilon-totallokal: Am Sonntag, 24.11.19 findet ab 18 Uhr in der Pfarrkirche Bigge ein ökumenischer Gottesdienst zum Thema “Mauern in unseren Köpfen zwischen Ost und West” aus der Reihe “Gottesdienst anders” statt.

Der Ökumenische Gottesdienstvorbereitungskreis “Suchen und Finden”, zusammen gesetzt aus Mitgliedern der Katholischen Kirche des Pastoralen Raums Bigge-Olsberg und aus der Evangelischen Auferstehungskirchengemeinde Olsberg-Bestwig, lädt herzlich dazu ein und freut sich über die musikalische Begleitung durch den Chor “Klangart”.

Quelle: Petra Kramer – Ökumenische Gottesdienstvorbereitungskreis “Suchen und Finden”

