Tiertafel Olsberg sammelt Obdachlose Mitmenschen

Tiertafel Olsberg sammelt Decken für Obdachlose Mitmenschen und Schuhkartons zu Weihnachten

brilon-totallokal: Auch in diesem Jahr findet für die Kunden der Tiertafel Olsberg eine kleine Weihnachtsfeier statt! Gesammelt werden in diesem Rahmen wieder nett gefüllte und verpackte Schuhkartons für die 2-Beiner! Diese sollten Waren in einem Wert von 5.00 € bis 10.00 € enthalten. Tee, Kaffee, Süßigkeiten, Gebäck, Hygieneartikel finden immer einen grossen Anklang. Was zu viel ist, wird wieder an andere bedürftige Menschen weiter gegeben.

Gesammelt werden auch wieder Decken und Hundemäntel, die einmal gewaschen und gut erhalten sind.

Abgabetermine sind Donnerstag, der 14.11.2019 und Dienstag, der 10.12.2019, jeweils in der Zeit von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Am Dienstag, dem 10.12.2019 besteht ebenfalls die Möglichkeit sich bei einer Tasse Kaffee über die Arbeit der Tiertafel zu informieren.

Tiertafel Olsberg, In der Ramecke 4, 59939 Olsberg, Kontakt: Tel. 0160/6657570, tiertafel-futterterrine@t-online.de

Die letzen beiden Termine zur Spendenausgabe, -annahme und Neukundenregistrierung in diesem Jahr, sind der 14.11.2019 und 12.12.2019. Aktuell werden Katzennass und -trockenfutter und Katzenstreu benötigt.

