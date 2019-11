Generationswechsel im GC Brilon

Tom Schwarzer tritt als Menscaptain zurück

brilon-totallokal: Der Oktober zeigte sich von seiner besten Seite, als die Herren zu ihrem letzten Turnier der Saison 2029 starteten. Menscaptain Tom Schwarzer kündete nach 15 Jahren das Ende seines Ehrenamtes an. An allen Herrentagen organisierte er die Turniere, führte mit seiner unnachahmlichen humorvollen Art die Siegerehrungen durch und ermunterte die Golfer zu sportlichem Spiel. Er erinnerte an die in diesen Jahren verstorbenen Mitglieder und dankte für die schöne Zeit in diesem Amt. Die Anwesenden erwiesen ihm mit großem Applaus ihren Dank für seinen Einsatz.

Tom Schwarzer freute sich, Jörg Stremme als seinen Nachfolger benennen zu können. Diese Entscheidung wurde von den Golfern ebenfalls mit Beifall begrüßt. Mit ihm übernimmt eine neue Generation die Organisation der Herrentage. Der neue Menscaptain bedankte sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und überreichte dem scheidenden einen Frühstückskorb mit Leckereien aus dem Waldecker Land. In gemütlicher Runde endete der letzte Herrentag der Saison 2019.

Quelle: F. Driller

