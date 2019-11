Kostenloser Familienbüro-Kurs

Junge Mädchen und Frauen erlernen Selbstverteidigung

brilon-totallokal: Olsberg. Selbstverteidigung können junge Mädchen und Frauen in einem Kurs erlernen, den das Familienbüro der Stadt Olsberg in Kooperation mit dem Kodokan Olsberg anbietet. Am Samstag, 30. November, bietet Carsten Fröhlink diesen Kurs kostenlos an. Das Motto: „Wissen und Kontrolle sind deine Begleiter, die dir den Weg weisen“. Den Teilnehmerinnen wird gezeigt, wie gefährliche Situationen entschärft oder erfolgreich gemeistert werden können. Das Wissen, wie man sich in brenzligen oder gefährlichen Situationen verhält und verteidigt, stärkt das Selbstbewusstsein und gibt den Frauen Kontrolle über ihre Umgebung.

Wichtig ist, dass die Teilnehmerinnen lernen, Situationen und ihre eigenen Fähigkeiten einzuschätzen. Vorgestellt werden die Vor- und Nachteile von käuflich zu erwerbenden „Verteidigungs-Helfern“ wie Pfefferspray, Elektroschocker und Pistolen. Sie lernen, wie Situationen entschärft werden können, wie sie sich gegen Angriffe von vorne und hinten wehren können oder wie sie sich bereits am Boden liegend erfolgreich verteidigen können. Der Kurs besteht aus drei Teilen, die alle auf praxisnahe Übungen aufgebaut sind – in Teil 1 und 2 in bequemer Sportbekleidung, in Teil 3 in Alltagskleidung.

Der Kurs findet am Samstag, 30. November, von 13 bis 16 Uhr in der Realschulturnhalle an der Bahnhofstraße 57 in Olsberg statt. Eingeladen sind Mädchen ab 14 Jahren und Frauen. Jugendliche werden gebeten, mit einer Erwachsenen zu erscheinen. Mitbringen sollten die Teilnehmerinnen Sportschuhe, lange Sporthosen, eine alte Jacke und Getränke. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung: bis Montag, 25. November, im Familienbüro der Stadt Olsberg per Telefon unter 02962/982228 oder per E-Mail an melanie.struwe-philipp@olsberg.de.

Quelle: Jörg Fröhling, Hochsauerlandwasser GmbH

