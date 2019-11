NIGHT of SOUNDS Weihnachtszauber geht in die zweite Runde

Die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG lässt die Briloner Schützenhalle erneut in weihnachtliches Gewand tauchen

brilon-totallokal: „Ein Event der Spitzenklasse“, das konnte man den umliegenden Zeitungsblättern nach dem letzten NIGHT of SOUNDS Weihnachtskonzert im Dezember 2018 entnehmen. Nach diesem Erfolg lädt die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten als Hauptsponsor auch in diesem Jahr wieder zum Weihnachtskonzert. „Uns war schnell klar, dass es nach diesen positiven Rückmeldungen auch eine NIGHT of SOUNDS 2019 geben wird“, so Vorstandsmitglied Karl-Udo Lütteken.

Das Konzept der NIGHT of SOUNDS entstand vor etwa sieben Jahren aus einer Idee von Michael Nathen, David Löher und Klaus Winkelmeyer. Die drei Musikliebhaber entschieden sich dazu, ein Format aus der Wiege zu heben, in dem ein Symphonieorchester mit einem großen Chor verschiedene Musik-Genres miteinander vermischt und – immer unter einem besonderen Motto – daraus ein eindrucksvolles Konzertprogramm kreiert.

Unter der musikalischen Leitung von Michael Nathen verspricht die NIGHT of SOUNDS eine hochkarätige Komposition aus Klassik und Moderne in weihnachtlichem Gewand zu werden. Und auch in diesem Jahr wird das Publikum von dem ehemaligen WDR-Moderator Gisbert Baltes durch den Abend geführt. Demnach können die Besucher sich auf eine einzigartige Mischung aus Spaß und Gefühl freuen, die perfekt mit der Vorweihnachtszeit harmoniert. „Wir freuen uns nach der letzten Weihnachtszauber Vorstellung schon sehr auf das diesjährige Konzert und haben wieder viele neue Stücke im Gepäck“ verspricht Michael Nathen.

Zusätzlich zum 60-köpfigen klassischen Sinfonieorchester der Jungen Philharmonie Lennestadt, dem Frauenchor Aviva, dem Jungen Chor Eslohe und den Männerchor Gaudium, können sich die Besucher in diesem Jahr auch auf einen Chor aus Büren freuen – der Frauenchor Fine Art ist Musikliebhabern definitiv ein Begriff.

Einlass zu dem Konzert mit freier Platzwahl ist um 18:00 Uhr, Beginn ist um 19:00 Uhr. Tickets können ab sofort online unter http://vb-event.de/NOS2019 bestellt oder in den Geschäftsstellen der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten in Brilon, Thülen, Olsberg, Niedersfeld, Haaren, Bad Wünnenberg, Büren und Salzkotten erworben werden. Mitglieder der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten profitieren von einem vergünstigten Preis von 29,00 Euro. Der reguläre Kartenpreis beträgt für Erwachsene 35,00 Euro und für Kinder bis 16 Jahren 19,00 Euro.

BU.: Volksbank-Vorstandsmitglieder Thorsten Wolff und Karl-Udo Lütteken mit dem Projektleiter der NIGHT of SOUNDS David Löher.

Quelle: Edith Kunz, Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon