Die Parrgemeinde Elleringhausen freut sich neue Messdiener

Pfarrer Laubhold begrüßte Simon und Felix und nahm sie im Erntedank Gottesdienst feierlich in die Gemeinschaft auf, segnete die Kinder und überreichte ihnen als Zeichen der Aufnahme das Messdienerkreuz.

brilon-totallokal: In vielen Übungsstunden haben sie sich unter der Leitung von Hannah Franke und Dennis Hanfland auf den Dienst am Altar vorbereitet. Ihnen dankte Pfarrer Laubhold ganz besonders für ihren Einsatz.

Die neuen Messdiener freuen sich schon jetzt auf die anstehenden Aktionen wir Sternsinger und die jährliche Messdienerfahrt sowie das erstmalig geplante Turmblasen am 08.12 um 15.30 Uhr am Kirchturm in Elleringhausen zudem das ganze Dorf herzlich eingeladen ist.”

Quelle: Sophie Wiegelmann , Messdiener Elleringhausen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon