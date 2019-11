Mit Macht zur Wahl

Berufskolleg Olsberg zeigt Ausstellung zu 100 Jahre Frauenwahlrecht in Europa

brilon-totallokal: Im Januar 1919 durften Frauen in Deutschland erstmals wählen gehen und Frauen durften in den Reichstag hineingewählt werden. Was für uns eine Selbstverständlichkeit ist, musste jedoch von vielen mutigen und engagierten Frauen hart erkämpft werden.

Die Schülerinnen und Schüler des BK Olsberg haben nun zwei Wochen die Gelegenheit, anhand der vom Frauenmuseum Bonn zusammengestellten Ausstellung, diesen in den europäischen Ländern sehr unterschiedlich erfolgten Prozess nachzuvollziehen. 78 Jahre nachdem die Finninnen erstmals wählen durften war dies 1984 ebenfalls den Frauen im kleinen Fürstentum Lichtenstein möglich.

Die Realisation der Ausstellung wird unterstützt durch die Gleichstellungsbeauftragte des Hochsauerlandkreises und den Förderverein des Berufskollegs Olsberg.

Besucherinnen und Besucher aus anderen Bildungsinstitutionen sind herzlich in der Ausstellung willkommen. Der Besuch der Ausstellung kann am 15. und 16. November mit der Nutzung des Beratungs- und Informationstages des BKO kombiniert werden.

Anmeldungen zum Besuch der Ausstellung unter info@berufskolleg-olsberg.de

Quelle: Margarete Menke, Schulverwaltungsassistenz

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon