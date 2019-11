DR-5-Aufzeichnung: Der philosophische Radio-Salon

“Über den Sinn von Strafe” – Mit Susanne Boshammer

brilon-totallokal: Mit dem Phänomen der Strafe macht jeder im Lauf seines Lebens Bekanntschaft – als Erziehungsmittel, als Regulativ beim Sport. Und natürlich durch den Staat, dessen Aufgabe es ist, Regeln fürs Zusammenleben festzulegen und durchzusetzen.

Wer jemanden bestraft, fügt demjenigen ein Übel zu, und zwar bewusst und mit voller Absicht. Strafen werden rückwirkend verhängt, sie setzen schuldhaftes Handeln voraus, sie sind Ausdruck der Missbilligung eines Verhaltens. Philosophisch gesehen lässt sich über Strafen streiten: Welche Methoden und welches Maß an Strafe sind angemessen? Welche Rolle spielt die Vergeltung, welche die Verhinderung künftiger Straftaten? Heute hat sich in der Rechtsphilosophie die Idee der Prävention weitgehend durchgesetzt. Aber macht Strafen überhaupt Sinn, wenn durch andere Mittel zukünftige Verbrechen möglicherweise viel effektiver verhindert werden. Wie also lässt Strafe sich rechtfertigen? Und wozu ist Strafe gut?

Moderator Jürgen Wiebicke und die Philosophin Susanne Boshammer laden ein zu einem Austausch über den Sinn von Strafe.

Die WDR-Aufzeichnung findet am Donnerstag, den 28. November, ab 20:00 Uhr in Olsberg in der Linie73 statt, alle interessierten Zuhörer sind hierzu herzlich eingeladen. Die Veranstaltung ist entgeltfrei. Zur besseren Planung ist eine vorherige Anmeldung bei der VHS Olsberg telefonisch unter 02962-3080 oder online unter www.vhs-bmo.de jedoch erforderlich.

