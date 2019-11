Hohe Auszeichnung für Biologen aus Olsberg

Wer sich für die Ausbildung zum BTA interessiert ist herzlich zum Beratungs- und Informationstag am 15. Und 16. November 2019 eingeladen

brilon-totallokal: Bergisch-Gladbach; Finn Priebel, Absolvent der Ausbildung zum biologisch-technischen Assistenten (BTA) am Berufskolleg Olsberg, ist einer der diesjährigen Preisträger des renommierten Miltenyi-Biotec-Preises. Der Preis wird jährlich für herausragende Leistungen innerhalb der BTA-Ausbildung vergeben und konnte schon öfter von Absolventen des Berufskollegs Olsberg errungen werden. Daher wird auch das Berufskolleg Olsberg für das besondere Engagement und die exzellente Betreuung ausgezeichnet.

In der prämierten Arbeit, die innerhalb des Betriebspraktikums an der Medizinischen Hochschule in Hannover angefertigt wurde, untersuchte Herr Priebel ein neuartiges molekularbiologisches Diagnoseverfahren für den gefürchteten HP-Virus, der häufig für die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs verantwortlich ist. Die Arbeit sowie der daraus entstandene Bericht überzeugte die Juroren der Fachkommission, die den Preis vergibt.

Wer sich für die Ausbildung zum BTA interessiert ist herzlich zum Beratungs- und Informationstag am 15. Und 16. November 2019 eingeladen oder kann sich direkt an die Abteilung Biologie des Berufskollegs Olsberg wenden. (Tel. 0291- 92 5341; www.berufskolleg-olsberg.de)

Quelle: Margarete Menke, Schulverwaltungsassistenz

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon